The Prodigys Leeroy Thornhill über Flints Suizid: „Habe den Punkt selbst mal erreicht“

„Ich glaube nicht, dass jemand Männer auf die Altersmitte vorbereitet“, so Thornhill über den Druck von Ü40ern.

Wir müssen mehr über mentale Gesundheit sprechen. Davon ist auch Leeroy Thornhill überzeugt. Der Musiker, der von 1990 bis 2000 Live-Keyboarder und Tänzer bei The Prodigy war, hat sich zu Keith Flint, dessen Suizid und den Herausforderungen beim Älterwerden geäußert.

„Ich werde ihn immer lieben“

Thornhill macht aktuell Promotion für seine Autobiografie „Wildfire“. Darin beschreibt er ausführlich seine Anfänge in der Musikwelt, die er mit The Prodigy genossen hatte. Als er explizit im „The Guardian“-Interview auf den Tod von Sänger Keith Flint angesprochen wurde, erklärte der Brite über den am 4. März 2019 verstorbenen Flint: „Ich liebe ihn und werde ihn immer lieben. Wir waren in 70 Ländern, haben Könige getroffen und die coolsten Dinge auf dem Planeten gesehen. Also sind wir natürlich traurig und untröstlich.“

Die Last, die nicht mehr aufhört

Im weiteren Verlauf des Gesprächs berichtete Leeroy Thornhill von weiteren Freunden, die mit mentalen Problemen zu kämpfen hätten. So wie er wohl auch: „Viele meiner Freunde haben gesagt: ‚Oh, ich habe darüber nachgedacht, mich umzubringen‘, und, weißt du, ich war auch einmal an diesem Punkt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Männer auf das mittlere Alter vorbereitet. Wenn sie in ihren 40ern oder 50ern sind und eine Familie haben, erklärt man ihnen nicht, was für ein Druck auf ihnen lastet und dass alles zusammenbricht, wenn ihnen etwas zustößt.“

Für mehr Kommunikation

Thornhill führte dann gegenüber „The Guardian“ weiter aus: „Ein großer Teil der Welt ruht auf den Schultern von Männern, aber davon hören wir nichts. Es ist ein Alter, in dem die Leute denken, dass sie sich auf den Ruhestand vorbereiten und ihn genießen sollten, aber stattdessen müssen sie sich am Samstag einen zusätzlichen Job suchen und ab fünf Uhr morgens arbeiten. Es gibt das alte englische Klischee, dass der Mann der Fels in der Brandung ist und man nicht über seine Probleme spricht – aber man muss kommunizieren.“

Keine Rückkehr zu The Prodigy

Obwohl Thornhill immer noch in der Musikindustrie (unter anderem als DJ) tätig ist und auch noch Kontakt zu den verbliebenen The-Prodigy-Mitgliedern (Liam Howlett und Keith Palmer alias Maxim Reality) hat, schließt er eine Rückkehr zum Electro-Act aus. „Wollt ihr wirklich einen 56-jährigen Mann sehen, der wie ein Opa mit halber Geschwindigkeit über die Bühne läuft? Das wird nicht passieren“, so seine vernichtende Ansage im Interview. Im Jahr 2000 verließ er die Band, um sich ganz auf seine Soloprojekte fokussieren zu können.