The Smile veröffentlichen neue Single „Bending Hectic”

Der achtminütige Song kommt auch gleich mit einem animierten Musikvideo daher – seht hier mehr.

The Smile haben mit „Bending Hectic“ ein neues Stück mitsamt Musikvideo veröffentlicht. Produziert wurde der Song von Sam Petts-Davies, der in der Vergangenheit bereits für Artists wie Warpaint, Klangstof und Radiohead tätig war. 2016 arbeitete er gemeinsam mit den Red Hot Chili Peppers an deren Album GETAWAY.

The Smile spielten „Bending Hectic” erstmals während ihres Auftritts beim Montreux Jazz Festival 2022. Der Track wurde direkt zu einem Liebling der Fans, die online um eine offizielle Veröffentlichung des Liedes baten. Und nun ist es soweit. Anfang des Jahres nahmen The Smile die vom London Contemporary Orchestra mit Streichern begleitete Single in den Abbey Road Studios in London auf.

Der Song ist fast schon wie ein psychedelischer Trip und scheint dem Motto zu folgen: Entschleunigung statt Schnelllebigkeit. Ab der fünften von den acht Minuten wird sich klanglich in ein wunderbares akustisches Chaos gestürzt, bis dieses wieder leise abklingen darf. Dazu on top: verzerrte Gitarrensounds und Thom Yorkes hypnotisierender Gesang.

Das Musikvideo wurde animiert von Sabrina Nichols und Stanley Donwood.

The Smile sind eine dreiköpfige Band, bestehend aus den Radiohead-Mitgliedern Thom Yorke und Jonathan „Jonny“ Greenwood sowie dem Jazz-Schlagzeuger Tom Skinner. Im vergangenen Jahr veröffentlichten sie ihr Debütalbum A LIGHT FOR ATTRACTING ATTENTION.

Im März 2023 bestätigten The Smile, dass sie seit sieben Wochen mit der Aufnahme eines zweiten Albums beschäftigt sind. Wann genau dieses erscheinen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Die neue Single „Bending Hectic“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich sowie auch unter diesem Link zu hören.