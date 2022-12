The Weeknd teasert neue Musik für „Avatar: The Way Of Water“-Soundtrack

The Weeknd hat am Wochenende neue Musik von ihm angedeutet. Auf Instagram postete der Superstar ein instrumentales Snippet ohne Vocals (aber mit Chören), das Teil eines neuen Songs sein könnte. Die Audiospur wurde mit einem „Avatar“-Logo sowie der Datumsangabe „16.12.2022“ bebildert – nicht unwahrscheinlich also, dass Abel Tesfaye, so The Weeknds bürgerlicher Name, einen Track zum Soundtrack von James Camerons kommendem Blockbuster beisteuern wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Weeknd (@theweeknd)

„Avatar: The Way Of Water“ soll am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos starten. Sein Vorgänger „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ kam 2009 in die Kinos und ist der nach Einspielergebnis weltweit erfolgreichste Film aller bisherigen Zeiten. Weitere Teile sind bereits in Planung und Produktion.

The Weeknd hat Anfang des Jahres sein aktuelles Album DAWN FM veröffentlicht. Im Juli und August 2023 will er vier Konzerte in Deutschland geben.