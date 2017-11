Ganz reibungslos lief das Lollapalooza Berlin in diesem Jahr nicht. Bei dem zweitägigen Festival, das zwischen dem 9. und 10. September in Hoppegarten stattfand, gab es ein regelrechtes An- und Abreisechaos – zumindest am ersten Spieltag. Besser wurde es am Festival-Sonntag. Neben den Foo Fighters und Deutschrapper Cro beglückten auch The xx die rund 85.000 Besucher rund um das Gelände der Galopprennbahn.

Als finaler Act auf der Bühne sorgte das Trio dort für einen krönenden Abschluss – und diesen Moment inmitten eines ziemlich vollen Tour- und Promo-Kalenders rund um ihr drittes Album I SEE YOU will die britische Band mit ihren deutschen Fans teilen. Dafür haben sich Jamie xx, Oliver Sims und Romy Madley-Croft von der Filmemacherin Sylvie Weber in Berlin begleiten lassen. Das Resultat ist eine rund zehnminütige Kurz-Doku, die sehr intime Einblicke sowohl in den Touralltag der Band, als auch in das Leben ihrer Berliner Fans gewährt.

Seht hier „The xx – We See You Berlin“ im Stream:

In gewohnt sphärischer Bild-Ästhetik mit Wechsel aus Over-Shoulder-Shots, Close-Ups und Froschperspektive, die uns aus den The xx-Musikvideos bekannt sind, begleitet der Film verschiedene Fans, die uns erzählen wie die Musik des Trios ihr Leben beeinflusst. Eine kleine intime Reise in die Gefühlswelt der Protagonisten, die teils aus Deutschland, teils aus Tibet kommen und die alle darin vereint sind, dass sie The xx beim Lollapalooza Berlin 2017 sehen werden.

Gleichzeitig geben die Szenen auch einen Eindruck von der Stimmung beim Festival und wie die Band selber die Momente kurz vor einem Auftritt wahrnimmt. Neben Entstehungsgeschichten zu einzelnen Songs erfahren wir auch mehr über die Freundschaft zwischen Romy, Jamie und Oliver. Für alle Fans also mehr als sehenswert. Als zusätzliches Gimmick gibt es am Ende eine Live-Version des Songs „Say Something Loving“.

2018 soll die deutsche Ausgabe des Lollapaloozas übrigens im Berliner Olympiapark stattfinden. Bis dahin könnt Ihr nochmal in Erinnerung schwelgen und Euch unseren Konzertbericht vom The xx-Auftritt bei besagtem Festival durchlesen.