Joko Winterscheidt konnte in seiner neuen Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ seine Rolle als Moderator zuletzt nicht verteidigen. Er verlor gegen seinen Gegner Thomas Gottschalk, der ihn somit von seinem Posten verdrängte und am Dienstag (26. Januar) die Moderation der ProSieben-Show übernahm – und diese Umbesetzung sorgte für ein beispielloses Quoten-Hoch. Insgesamt 2,52 Millionen Menschen sahen diesmal zu. Ein deutlicher Quoten-Zuwachs, denn bisher schalteten maximal 1,87 Millionen Menschen bei einer Folge ein. Damit sprang der Marktanteil von ProSieben von 11,9 auf ganze 19,6 Prozent. Das ging aus der Analyse von „Meedia.de“ hervor.

Nur Das Erste blieb unschlagbar

Ein vertrautes Gesicht wie Thomas Gottschalk ist offenbar noch immer ein Quoten-Garant über mehrere Generationen hinweg. Selbst Sendungen wie „Deutschland sucht den Superstar“ konnten mit 1,24 Millionen Zuschauer*innen nicht gegen die „Wer stiehlt mir die Show?“-Folge mit dem TV-Urgestein mithalten. Auf Platz 1 der Prime Time landete allerdings die „Tagesschau“ um 20:00 Uhr. Hierbei sahen insgesamt 6,33 Millionen Menschen zu. Auch im Anschluss daran blieb Das Erste mit zwei Folgen der Serie „Charité“ an der Spitze.

Gottschalk nächste Woche wieder als Kandidat in der Show

Dass die jüngste Sendung von „Wer stiehlt mir die Show?“ so viele Zuschauer*innen anlockte, lag nicht nur an der mitschwingenden „Wetten, Dass“-Nostalgie. Gottschalk machte sich die Show zu eigen. „Ich richte mich hier jetzt ein!“, erklärte der 70-Jährige, der später an einer kleinen Studiobar dem Kandidaten-Team einen Cocktail nach dem anderen mischte. Als Winterscheidt dann sichtlich angetrunken beim Erraten eines ABBA-Songs falsch lag, sagte er: „Das ist eine ganz miese Nummer von dir, mir so einen Drink zu geben und dann mit so einer Nummer zu kommen.“ Doch Gottschalk schmetterte den Vorwurf gekonnt ab: „Es gibt Millionen Menschen auf der Welt, die auch besoffen noch ABBA erkennen.“ Als Thomas Gottschalk am Ende fast schon absichtlich eine Quizfrage falsch beantwortete, stand Elias M’Barek als Gewinner fest. Der Schauspieler wird am nächsten Dienstag (2. Februar) ab 20:15 Uhr den Moderator mimen.