„Großkatzen und ihre Raubtiere“: Hat Carole Baskin ihren Ehemann Don Lewis ermordet?

Nur wenige Wochen ist es her, dass Netflix uns mit „Großkatzen und ihre Raubtiere“ die unglaubliche Welt US-amerikanischer Wildtierparks näher brachte und so zumindest für kurze Zeit von unserer Coronavirus-bedingten Selbstisolation ablenkte. In Mittelpunkt der Doku-Serie stehen der selbsternannte „Tiger King“ Joe Exotic sowie dessen Erzfeindin Carole Baskin, auf die Exotic einen Auftragskiller gehetzt haben soll.

Neben der Schuld des Vokuhila-tragenden Wildpark-Besitzers gibt es jedoch eine weitere Frage, die die Zuschauer*innen seit Erscheinen der Netflix-Produktion umtreibt: Hat Carole Baskin ihren zweiten Ehemann Don Lewis ermordet? Das behauptet zumindest der inzwischen inhaftierte Exotic, und auch Lewis‘ Familie scheint von der Schuld der exzentrischen Katzenliebhaberin überzeugt zu sein.

Damit Ihr bei Euren Ermittlungen im heimischen Wohnzimmer nicht den Überblick verliert, haben wir die Ereignisse um das Verschwinden von Baskins Millionärs-Gatten in einer genauen Timeline zusammengefasst. Ein endgültiges Urteil bleibt danach jedoch nach wie vor Euch selbst überlassen.

1981-1992

Don Lewis gabelt Carole Murdock auf der Nebraska Avenue in Tampa, Florida auf, nachdem diese eigenen Angaben zufolge vor ihrem gewalttätigen ersten Ehemann geflohen ist. Der wohlhabende, zu diesem Zeitpunkt ebenfalls verheiratete Immobilienmakler/Gebrauchtwagenhändler und die um einiges jüngere Carole beginnen eine Affäre, lassen sich aber schließlich nach einigen Jahren beide von ihren ursprünglichen Ehepartnern scheiden. 1991 geben Don und Carole einander das Ja-Wort und gründen bereits ein Jahr später das Wildkatzen-Reservat „Wildlife on Easy Street“ (heute „Big Cat Rescue“), das sich bis heute in Caroles Besitz befindet.

Juni 1997

Don reicht eine einstweilige Verfügung gegen Carole ein, da diese angeblich damit gedroht haben soll, ihn umzubringen und außerdem im Besitz zweier Schusswaffen sei. Der Antrag wird jedoch abgelehnt.

Carole hat Dons damaliges Gesuch auf ihrer Website inzwischen wie folgt erklärt:

„Don hat damals eine Woche pro Monat in Costa Rica verbracht. Don war ein Mann, der jeden Tag Sex brauchte. Er reiste immer genau während der Woche nach Costa Rica, in der ich meine Periode hatte. Ich akzeptierte diesen Umstand als etwas, mit dem ich leben musste. Wann immer er weg war, vertrieb ich mir die Zeit damit, so viel Schrott wie möglich von unserem Grundstück zu entsorgen. Wendell erzählte Don von meinen Aktivitäten und Don rief die Polizei an, um mich davon abzuhalten. Die Beamten sagten ihm, dass er dafür eine einstweilige Verfügung brauche. Ich bin mir nicht sicher, ob es Dons oder Wendells Idee war, zu behaupten, ich hätte ihn bedroht, aber am 20. Juni 1997 reichte er eine einstweilige Verfügung ein und sie wurde abgelehnt.“

Sowohl Carole als auch Dons Freunde und Verwandten bestätigen, dass Don mehrfach davon geredet habe, sich von Carole scheiden lassen zu wollen. Allerdings behauptet diese, die Drohungen ihres Mannes nie ernst genommen zu haben.

18. August 1997

Nur zwei Monate nachdem sein Antrag abgelehnt wurde, ist Don wie vom Erdboden verschwunden. An dem Tag seines Verschwindens sollte er sich Berichten zufolge mit seinem Anwalt treffen, um in dessen Büro einige Makler-Schilder abzugeben. Die Reklametafeln wurden zwar tatsächlich noch vor Öffnen des Büros abgeliefert, Don wurde jedoch nie wieder gesehen.

19. August 1997

Carole gibt eine Vermisstenanzeige auf, nachdem ihr Mann nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Kurz darauf wird Dons 1989 Dodge Van verlassen an dem privaten Pilot Country Airport in Florida vorgefunden. Die Autoschlüssel befinden sich im Fußraum des Wagens. Don weiß zwar, wie man ein Flugzeug fliegt, und ist sogar im Besitz einiger Maschinen, allerdings ist sein Pilotenschein zur Zeit seines Verschwindens ungültig, da er kurz zuvor in drei Flugunfälle verwickelt war.

23. August 1997

Carole wird dazu aufgefordert, sich einem Lügendetektor-Test zu unterziehen, lehnt die Aufforderung im Gegensatz zu Dons anderen Familienmitgliedern jedoch ab. In einem Interview mit der „Tampa Bay Times“ erklärt sie im Nachhinein, dass sie durchaus gerne mit den Ermittlern kooperieren würde und persönlich auch nichts gegen eine Durchsuchung des „Big Cat Rescue“-Geländes einzuwenden habe, ihr Anwalt ihr jedoch davon abgeraten habe.

7. Dezember 1998

Dons Kinder treten mit ihrer Vermutung, dass Carole etwas mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun habe, an die Öffentlichkeit. In einem Interview mit dem Entertainment-Magazin „People“ äußern sie die Theorie, Carole habe Don erst ermordet, dann durch ihren Fleischwolf gejagt und schließlich an ihre Wildkatzen verfüttert. „Es ist die perfekte Möglichkeit, einen Körper zu entsorgen“, erklärte Dons Tochter Donna Pettis, „wir waren sehr aufgebracht darüber, dass der Fleischwolf auf ihrem Gelände nicht auf DNA-Spuren untersucht wurde.“

