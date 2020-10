Tim Burton arbeitet an Serien-Adaption von „Die Addams Family“

Starregisseur Tim Burton beim Filmfestival in Cannes am 12. Mai 2010.

Es ist ein Match, wie es im Buche steht: Laut des US-Newsportals „Deadline“ soll aktuell kein anderer als Kultregisseur Tim Burton an einer neuen Serienverfilmung von „Die Addams Family“ arbeiten. Wie Quellen verlauten lassen, möchte Burton bei dem neuen Projekt zudem nicht bloß als ausführender Produzent, sondern sogar als Regisseur der neuen Serie ins Rennen gehen. Unterstützt wird er dabei von Alfred Gough und Miles Millar – den Showrunnern der hochgelobten Superhelden-Show „Smallville“ –, die als Autoren, ausführende Produzenten und Showrunner fungieren sollen.

Nach den Informationen von „Deadline“ soll die neue „Addams Family“-Serie in der heutigen Zeit spielen und aus der Perspektive der Tochter Wednesday Addams erzählt werden. Mehr Informationen bezüglich Casting, Inhalt oder Durchführung wurden bisher jedoch noch nicht veröffentlicht. Laut der Newsplattform verhandelt „MGM TV“ gerade darüber, wer die Rechte der Show erhalten soll; Berichten zufolge soll der Streaming-Gigant Netflix an der Spitze der Interessenten stehen. Welches Unternehmen auch immer der glückliche Käufer sein wird, bei dem bisherigen Erfolg aller „Addams Family“-Verfilmungen könnte es sich bei Tim Burtons Projekt um einen gewaltigen Coup handeln.

Die „Addams Family“ ist eine fiktive Familie, die satirisch-düster die umgekehrten Ästhetiken und grotesken Interessen und Lebensstile einer amerikanischen Bilderbuchfamilie widerspiegelt. Zum ersten Mal tauchte sie in den Dreißiger Jahren in einem Cartoon der Zeitschrift „The New Yorker“ auf, wo sie schnell Popularität erlangte. In den Sechzigern wurde aus dem Cartoon eine Live-Action-Serie entwickelt, die bei dem Sender ABC ausgestrahlt wurde. Im Jahr 1991 erschien die erste Kinoverfilmung von Barry Sonnenfeld, es folgten die Filme „Die Addams Family in verrückter Tradition“ (1993) und „Addams Family – Und die lieben Verwandten“ (1998). Im vergangenen Jahr erschien der erste animierte Kinofilm über die exzentrische Familie, zudem existiert ein gleichnamiges Musical.