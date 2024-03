Erster Trailer zeigt: Michael Keaton kehrt als „Beetlejuice“ zurück

Im September 2024 kommt 36 Jahre nach Veröffentlichung des Kult-Films ein Remake in die Kinos.

Bereits 2014 kursierten Gerüchte über eine Neuverfilmung der Horror-Komödie aus dem Jahr 1988 im Netz. Ein ganzes Jahrzehnt später macht es Regisseur Tim Burton offiziell: „Beetlejuice Beetlejuice“ wird am 05. September 2024 in die deutschen Kinos kommen.

Original-Cast trifft auf neue Gesichter

Wie im Trailer zu sehen ist, übernimmt Original-Beetlejuice Michael Keaton erneut die Rolle des Poltergeists. Gegenüber „Men’s Health“ verrät der 72-Jährige: „Jahr um Jahr diskutierte ich mit Tim [Burton]. Wir sagten ‚Sollen wir? Oder sollen wir nicht?‘ Dann war es mal ein Nein, dann ein Ja, dann ein Nein.“ Letztendlich dürfte es auch andere Darsteller:innen des Original-Casts gefreut haben, dass sich die beiden auf ein „Ja“ geeinigt haben. So ist Winona Ryder erneut als Lydia Deetz zu sehen. Auch Catherine O’Hara, die in der Fantasy-Horrorkomödie bereits vor 36 Jahren ihre Mutter gespielt hat, kommt im neuen Trailer vor.

Doch auch neue Gesichter sorgen in dem Clip für Überraschungen. So ist „Wednesday“-Darstellerin Jenna Ortega ein Teil des Casts. Beetlejuices Frau wird von Ex-Bond-Girl Monica Bellucci gespielt.

Trailer zum neuen Beetlejuice-Film:

In Deutschland kommt der Film am 05. September 2024 in die Kinos. Damit ist der Film hier ein Tag früher zu sehen als in den US-amerikanischen Kinos. Für diese hat Tim Burton den 06. September bei Instagram als Starttermin genannt.