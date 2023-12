Bryan Adams spricht über seine Freundschaft mit Prinzessin Diana

„Sie zu treffen war wirklich eine der großartigsten Sachen, die mir jemals passiert ist“, heißt es von Bryan Adams.

Lady Diana und Bryan Adams waren zu ihrer Lebzeiten gute Freunde. Eine Verbindung, die durch eine Reihe glücklicher Zufälle entstand. Jedoch gab es auch allerlei Gerüchte um eine eventuelle Affäre zwischen den beiden. Jetzt hat Bryan Adams nach langer Zeit in einem Interview über seine Verbindung mit der britischen Prinzessin gesprochen.

Der „Summer of 69“-Sänger betonte, dass er Diana wirklich mochte und sie als eine großartige Frau und Inspiration ansah. Der 64-Jährige erklärte gegenüber der „Sunday Times“: „Ich mochte Diana wirklich sehr. Sie zu treffen war wirklich eine der großartigsten Sachen, die mir jemals passiert sind“.

Diana über „Diana“

Der kanadische Musiker hatte in der Vergangenheit ein Lied mit dem Titel „Diana“ aufgenommen, in dem er unter anderem Zeilen wie „An dem Tag, an dem er dich geheiratet hat, habe ich fast den Verstand verloren“oder „Diana, was machst du nur mit einem Typen wie dem?“ schrieb. Als er Lady Diana das erste Mal persönlich in einem Flugzeug traf, erzählte er ihr: „Ich habe Ihren Namen mal in einem Song benutzt“, und Diana antwortete: „Ja, ich weiß, sehr lustig“. Sie habe das Lied noch mal hören wollen. Er habe dann eine Aufnahme an den Kensington-Palast geschickt und sei zum Tee eingeladen worden. „So wurden wir Freunde“, erklärte Adams.

Aufnahme von Bryan Adams‘ „Diana“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Sänger erzählte, dass er im Laufe der Zeit mehr über Dianas Leben erfahren habe, vermied es jedoch, auf Spekulationen über eine Affäre einzugehen, die in den 90er-Jahren kursierten und 2003 durch Aussagen seiner Ex-Freundin Cecile Thompson verstärkt wurden. Diese erzählte damals der britischen Zeitung „Mirror“, dass ihre Beziehung mit Adams aufgrund einer Affäre mit Prinzessin Diana kompliziert geworden wäre. Adams äußerte sich nicht zu Gerüchten über eine Liaison, sondern betonte die freundschaftliche Verbindung zwischen ihm und Diana: „Die Freundschaft ist das, was wirklich zählt. Wir hatten eine Menge wirklich, wirklich guter Gespräche“.

Song aus Respekt zurückgezogen

Adams wies darauf hin, dass das Lied „Diana“ als alberner Humor gemeint war und von einem Vorfall inspiriert wurde, bei dem jemand in das Schlafzimmer von Königin Elizabeth II. eingebrochen war. Nach Dianas tragischem Tod zog er das Lied aus Respekt vor ihr und ihren Söhnen zurück.