Coldplay live: Bryan Adams als Überraschungsgast in Vancouver (Video)

Zusammen performten sie „(Everything I Do) I Do It For You“ – und H.E.R. war auch live dabei.

Coldplay spielten am Wochenende vom 23. und 24. September 2023 eine Show ihrer „Music Of The Spheres“-Tour in Vancouver, als Bryan Adams zusammen mit Supportact H.E.R. die Bühne stürmte. Gemeinsam mit Chris Martin und seiner Band performten sie den 1991er-Hit von Adams „(Everything I Do) I Do It For You“.

Chris Martin erzählte zu dem Überraschungsauftritt später via Social Medai: „Einer unserer Helden und Freunde tauchte in unserer Umkleidekabine auf, ganz leger, mit perfektem Haar, sah einfach aus wie ein Rock-Superstar, und wir sagten: „Hey, willst du ein Lied mit uns singen?“ und er sagte: „Ja, okay“.“

Bryan Adams‘ Instagram-Post zum Auftritt in seiner Heimatstadt Vancouver:

Viele Fans und Besucher:innen hielten die Performance des „Summer Of 69“-Sängers fest.

Bryan Adams auf der Bühne mit Coldplay

Vor wenigen Tagen erst verkündete Bryan Adams, dass er am 8. Dezember 2023 sein „The Royal Albert Hall Box Set“ herausbringen wird. Dieses umfasst die Live-Performances seiner drei Alben CUTE LIKE A KNIFE, INTO THE FIRE und WAKING UP THE NEIGHBOURS inklusive der Videoaufnahmen und einem 32-seitigen Foto-Buch.