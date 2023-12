Bryan Adams wollte Amy Winehouse helfen

Amy Winehouse verbrachte 2007 die Feiertage mit Bryan Adams' Familie in der Karibik.

In einem neuen Interview hat Bryan Adams über seine Beziehung zu Amy Winehouse gesprochen. Er äußerte sich zu den Gerüchten, die 2007 kursierten: Er soll Winehouse in seine Villa nach Mustique, eine Privatinsel in der Karibik, geflogen haben, um ihr zu helfen nüchtern zu werden.

„Es muss von innen kommen“

Bryan Adams freundete sich mit Amy Winehouse nach einem Foto-Shooting an. In einem Interview mit der „Sunday Times“ sagte Adams: „Ich habe sie eingeladen, die Ferien mit meiner Familie zu verbringen“. Adams erzählt außerdem, dass er die „Back To Black“-Sängerin dazu ermutigt hat, sich vegan zu ernähren. Er hätte ihr Karotten- und Rote-Beete-Saft serviert – der bei ihr nicht gut ankam. Er hätte „versucht ihr zu helfen, aber es muss von innen kommen“.

Amy Winehouse wäre dieses Jahr 40 geworden

Winehouse verstarb im Juli 2011 im Alter von 27 Jahren. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass sie an einer Alkoholvergiftung gestorben war. Die Sängerin wäre in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass äußerte sich ihr Ex-Freund Blake Fielder-Civil zu ihrem Tod: „Abgesehen von den offensichtlichen Dingen, von denen jeder wusste – die Sucht – ist es schwer, in jungen Jahren mit dem Ruhm umzugehen, und ich glaube, für Amy und mich ging damals alles ziemlich schnell“, reflektierte Fielder-Civil. Der starke Druck unter ständiger Beobachtung zu sein, trug dazu bei, dass sich Winehouse im Alkohol verlor.