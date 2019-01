Tools neues Album erscheint angeblich im April 2019

Der nach „Chinese Democracy“ längste Running Gag in der jüngeren Rockgeschichte könnte bald ein Ende haben: Tools neues Album soll angeblich im April 2019 erscheinen. „Das ist zumindest der Plan“, wie Schlagzeuger Danny Carey während einer Autogrammstunde im kalifornischen Anaheim verriet.

Auf die immer wieder kehrende Frage nach dem neuen Tool-Album sagte er: „Yeah, it’s gonna be out in mid-April. That’s the plan, anyway.”

Eine offizielle Bestätigung von Tool steht nach wie vor aus.

Kooperation

Zuletzt hatte Sänger Maynard James Keenan erklärt, dass die Aufnahmen zu ihrem Album abgeschlossen seien – und dämmte die Vorfreude der Fans im selben Atemzug. Jetzt stünde noch ein „langer Prozess“ des Mixings auf dem Plan, schrieb er Anfang Januar auf Twitter:

Tools noch immer aktuelles Album 10,000 DAYS erschien 2006. Dafür, dass dessen Nachfolger tatsächliches dieses Frühjahr erscheint, sprechen ihre Tourpläne: Im Sommer spielen Tool neben Slipknot und Die Ärzte als Headliner bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“, außerdem haben sie Soloshows angekündigt.

Tool auf Europa-Tour 2019 – die Termine im Überblick:

2. Juni 2019 – Mercedes–Benz–Arena, Berlin

4. Juni 2019 – O2 Arena, Prag

5. Juni 2019 – Wiener Stadthalle, Wien

7. Juni 2019 – Rock am Ring Festival, Nürburg Ring

9. Juni 2019 – Rock im Park Festival, Nürnberg

11. Juni 2019 – Impact Festival, Krakau

13. Juni 2019 – Firenze Rock Festival, Florenz

16. Juni 2019 – Download Festival, Donington

18. Juni 2019 – Ziggo Dome, Amsterdam

20. Juni 2019 – Copenhell Festival, Kopenhagen

25. Juni 2019 – Hallenstadion, Zürich

30. Juni 2019 – Download Festival Spain, Madrid

2. Juli 2019 – Altice Arena, Lissabon

ME-Kolumnist und Autor Linus Volkmann freut sich derweil keineswegs auf dieses Album: „Euer „Chinese Democracy“ wird auch schon noch erscheinen“, schreibt er an die Tool-Fans in der Kategorie „verhasste Klassiker“ seiner Kolumne bei uns. „Und es wird vermutlich ganz große prätentiöse Kacke sein – ohne dass Ihr Euch das je eingestehen dürft. “