Tool in Deutschland und Europa: Alle Infos zu Tickets und Terminen

Maynard James Keenan (von den Bands „Tool” and „A Perfect Circle”) spricht bei „An Evening With A Perfect Circle” im GRAMMY Museum am 10. Oktober 2018 in Los Angeles, Kalifornien.

Im Juni 2019 treibt es Tool gleich drei Mal nach Deutschland: Am 2. Juni spielt die Progressive-Metal-Band in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, am 7. und 9. Juni bespielen Tool als neu bestätigte Headliner die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park.

Der Ticketvorverkauf für das Konzert in Berlin startet am 26. Oktober, zum Beispiel auf der Ticket-Website von „Live Nation”. Tickets für die Festivals lassen sich auf der Rock-am-Ring-Website bzw. auf der Rock-im-Park-Website finden. Dort hat der Verkauf schon begonnen.

Seit 12 Jahren warten „Tool”-Fans schon auf neues Material der Band rund um Sänger Maynard James Keenan, 2019 könnte es nun endlich soweit sein. Schon im September tweetete Keenan: „Update- Scratch Vox vor einer Weile aufgenommen. AJ (Anm.: Gitarrist Adam Jones) jetzt tief in den Gitarren. Danach finales Vox. Schritt zurück. Einstellen. Mixen. Nachjustieren. Mastern. Einstellen. Nachjustieren. Ein langer Weg, aber wir sind schon viel näher dran. #TOOL #2019”

Was kann das anderes bedeuten, als, dass es 2019 neue Songs von Tool zu hören geben wird?

Tool-Sänger Keenan spielte schon letztes Jahr auf den Zwillingsfestivals, damals allerdings mit seiner Zweit-Band „A Perfect Circle”.

Hier die vollständige Liste der Tourdaten für die Tool-Europa-Tour 2019: