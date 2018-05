„Tote Mädchen lügen nicht“: So klingt der Soundtrack zu Staffel 2

Am 18. Mai ist es so weit: Die 2. Staffel „Tote Mädchen lügen nicht“ startet auf Netflix. In der ersten Staffel des viel diskutierten Seriendramas ging es um den Suizid der 17-jährigen Hannah Baker. Die Teenagerin berichtete auf sieben kurz vor ihrem Tod beidseitig aufgenommenen und danach an ihre Mitschüler verschickten Kassetten davon, wer warum an ihrer Selbsttötung eine Mitschuld trage. Der Serie wurde unter anderem vorgeworfen, Suizid zu verherrlichen und als Ausweg darzustellen. Die Verantwortlichen reagierten, unter anderem wird vor und nach jeder Folge seit ein paar Monaten eine Warnung der Schauspieler selbst eingeblendet.

Auch Lord Huron wird erneut zu hören sein, ebenso Produzentin Selena Gomez mit einem neuen Song. Außerdem dabei: UK-Shootingstar Yungblud, Tears For Fears und New Order. Genug Drama für Staffel 2 scheint somit bereits vorprogrammiert – hier verraten wir Euch, was wir wirklich schon über die Handlung der 2. Staffel „Tote Mädchen lügen nicht" wissen und was Ihr über die Charaktere aus Staffel 1 wissen müsst.

„Tote Mädchen lügen nicht“ – die Tracklist zum Soundtrack der 2. Staffel:

‚Back To You‘ – Selena Gomez ‚Lovely‘ – Billie Eilish & Khalid ‚Start Again‘ [feat. Logic] – OneRepublic ‚Falling Skies‘ [feat. Charlotte Lawrence] – YUNGBLUD ‚The Night We Met‘ [feat. Phoebe Bridgers] – Lord Huron ‚Tangled Up‘ – Parade of Lights ‚Time‘ – Colouring ‚My Kind Of Love‘ – Leon Else ‚Your Love‘ – Haerts ‚Love Vigilantes‘ – New Order ‚The Killing Moon‘ – Echo And The Bunnymen ‚Promise Not To Fall‘ – Human Touch ‚Sanctify‘ – Years & Years ‚Tin Pan Boy‘ – YUNGBLUD ‚Souvenir‘ – OMD ‚Watch Me Bleed‘ – Tears For Fears ‚Cities In Dust‘ (Single Version) – Siouxsie And The Banshees ‚Of Lacking Spectacle‘ – Gus Dapperton ‚Falling (In Dreams)‘ – Telekinesis ‚Strength‘ – The Alarm

Hört hier den neuen Song „Back To You“ von Selena Gomez im Stream:

Hört hier den Soundtrack der 1. Staffel „Tote Mädchen lügen nicht“ im Stream: