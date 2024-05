Travis Kelce über Taylor Swifts Show: „Es ist einfach unglaublich“

Der Footballer und Freund der Sängerin ist nach Swifts Gig in Paris mächtig ins Schwärmen gekommen.

Taylor Swift befindet sich aktuell auf dem Europa-Abschnitt ihrer „Eras“-Tour und startete diesen in Paris inklusive einem neuen Part mit ihren Tracks von THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Neben ihrem aktuellen Album hatte die Sängerin auch ihren Freund Travis Kelce im Gepäck, der sie bei ihrer letzten Performance am 12. Mai in der „Stadt der Liebe“ bewunderte. „Ich hatte einen Riesenspaß bei Tays Show“, gab der Sportler danach bekannt.

Kelce zeigt sich begeistert von Taylor Swifts Konzert

In seinem Podcast „New Heights“ erzählte der Footballer seinem Bruder Jason Kelce von seiner „absolut unglaublichen“ Erfahrung, die Sängerin erneut auf ihrer Tour zu besuchen.

„Ihre neue Version von ‚The Eras‘-Tour – ich empfehle jedem, sie sich anzusehen. Sie hat ihr neues TORTURED POETS DEPARTMENT, eine Handvoll dieser Songs in der neuen Show, was bedeutet, dass es ein neues Segment und neue Lichter und neue Tänze gibt. Alles ist neu an der verdammten Show.“

Seht hier das ganze Gespräch:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Prominente Fans

Kelce war nicht der einzige Star, der im VIP-Bereich der La Défense Arena gesichtet wurde. Auch Model Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper ließen sich blicken und tanzten zu Swifts Songs ausgelassen mit dem 34-Jährigen. „Ich habe ein paar bekannte Gesichter gesehen“, erzählte der Footballer von dem gemeinsamen Abend. „Ich habe Gigi und Bradley gesehen. Bradley Cooper, Mann, BC, Big Coop. Wir waren alle in der Suite und haben uns amüsiert.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die 14-fache Grammy-Gewinnerin wird ab Freitag (17. Mai) drei Gigs in Stockholm spielen, bevor es weiter durch ganz Europa geht. Im Sommer kommt Taylor Swift auch nach Deutschland und Österreich und wird in Gelsenkirchen, Hamburg, München und Wien gastieren.

Ob ihr Freund sie auch auf der weiteren Reise begleiten wird, wollte Kelce im Podcast noch nicht verraten. „Ich werde herumtanzen“, deutete er aber an. „Ich bin in dieser Spielpause überall auf der Welt unterwegs.“