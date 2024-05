Taylor Swifts Freund und Footballer Travis Kelce wird Horror-Star

Travis Kelce tauscht den Football-Platz gegen ein Serien-Set – zumindest kurzzeitig.

Football-Star Travis Kelce, der Freund von Popstar Taylor Swift, holte sich mit seinem Team Kansas City Anfang Februar den Superbowl-Titel 2024. Auf seinem sportlichen Erfolg ausruhen möchte der 34-jährige sich aber anscheinend nicht. Nach einigen kleineren Auftritten in Fernsehshows soll er nun eine Rolle in Ryan Murphys neuer Horror-Serie ergattert haben.

Im März 2023 soll Travis Kelce die Gerüchte um eine Schauspielkarriere bereits angeheizt haben, als er bei der „Creative Artists Agency“ in Los Angeles unter Vertrag genommen wurde. Nun soll Kelce tatsächlich vor der Kamera zu sehen sein und zwar in Ryan Murphys neuer Serie „Grotesquerie“ .

Hier den Trailer zu „Grotesquerie“ sehen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Über den Inhalt der neuen Horror-Serie ist bisher wenig bekannt, und auch darüber, welche Rolle Travis Kelce übernehmen wird. Klar ist aber: Der Football-Star wird von bekannten Schauspieler:innen umgeben sein. Mit zum Cast gehören Niecy Nash-Betts („Dahmer“, 2022), Lesley Manville („Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“, 2022) sowie Courtney B. Vance („American Crime Story“, 2016).

Travis Kelces eigene kleine „Eras-Tour“

„Grotesquerie“ soll zum Herbst 2024 zu sehen sein, das dürfte die Zeit sein, in der Footballer gerade seine 11. NFL-Saison spielt. Kürzlich wurde bekannt, dass Kelce seinen Vertrag bei Kansas City um zwei weitere Jahre verlängert hat. Um seine Liebe für die Künste und den Sport miteinander zu verbinden, veranstaltet der „Tight-Ends“-Spieler am übernächsten Samstag (18.05.2024) zum zweiten Mal eine Art Kansas City-Musik-Festival unter dem Namen „Kelce Jam“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf der Bühne des Mini-Festivals im Azura Amphitheater in Bonner Springs, Kansas werden unter anderem Lil Wayne, Diplo und 2 Chainz zu sehen sein.

Und obwohl Travis Kelce das Event vermutlich ohne seine Liebste Taylor Swift auf die Beine gestellt hat, können Fans es sich nicht nehmen lassen, deutlich zu machen, dass er „der Freund von“ ist. „Awhhh he’s doing his own little Eras“, schreibt eine Userin gerührt.