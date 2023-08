Trettmann kündigt neue Tour für 2024 an

Trettmann geht nächstes Jahr auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dies hat der Rapper am Mittwoch (16. August) über sein Instagram-Account bekanntgegeben. Dort schrieb er am Vormittag:

Hallo Fam, nach unserer großartigen Tour letzen Winter und dem herausragenden Festival Sommer wird es Zeit, weiter an dem neuen Kapitel meiner Geschichte zu schreiben und es beginnt dort, wo ich mich am wohlsten fühle: auf der Bühne, auf dem Flur. Und es heißt „No More Sorrow“.

Zum nächsten Schritt meines Neubeginns gehört natürlich auch eine neue Live-Show mit ein paar neuen Songs auf die man sich im Winter 2024 freuen kann!