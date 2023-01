Trettmann x Kitschkrieg: „6 Nullen“ und ein letztes gemeinsames Album

Foto: Getty Images, TF-Images. All rights reserved.

Trettmann beim Taubertal-Festvial in Rothenburg ob der Tauber, 2019.

In einem Instagram-Post haben der Rapper Trettmann und das Produzentenkollektiv KitschKrieg verkündet, dass ihre Zusammenarbeit enden wird. Vorher wird jedoch noch ein gemeinsames Album erscheinen, dessen Trackliste sie im gleichen Zug auch schon verraten haben. Der Post begleitete die Veröffentlichung ihres aktuellen Songs „6 Nullen“.

Trettmann und KitschKrieg wären ohneeinander nicht, wo sie heute sind. Die Namen des Chemnitzers und des Kreuzberger Kollektivs sind fast synonym füreinander geworden. Ihre Zusammenarbeit hat einen eigenen Sound hervorgebracht, eine kleine Deutschrap-Zeitenwende eingeläutet und jede Menge Hits produziert. Das wissen sie natürlich. „Zeig mir auch nur einen der #DIY nicht mag“ (Trettmann auf „Du Weißt“). Stetig auf hohem Niveau abliefern, sich dabei selbst treu bleiben und dennoch nicht repetitiv werden – irgendwann gerät dieser Selbstanspruch offenbar an die Grenze des Machbaren. Dieses Gefühl klingt zumindest im Beitrag auf Instagram an.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TRETTMANN (@realtrettmann)

Noch einmal so wie früher

Das angekündigte letzte gemeinsame Album wird INSOMNIA heißen und soll am 17. März 2023 erscheinen. Auf den zehn Tracks werden sich acht Feature-Gäst*innen die Ehre geben. Unter anderem Henning May, der für den 2019 erschienen KitschKrieg-Song „5 Minuten“ mit Trettmann und Cro bereits einen Part beisteuerte. Alle anderen Stimmen waren im KitschKrieg-Universum bisher noch nicht zu hören, auch wenn es sich bei 255 um In-House-Talente vom eigenen Label SoulForce Records handelt. Abseits davon alles neu – das heißt auch: kein 187, keine Haiyti. Dafür aber so bekannte Namen wie Nina Cuba, Lena, Bilderbuch, Paula Hartmann, Levin Liam und Herbert Grönemeyer.

Der am 27. Januar erschienene Track „6 Nullen“ verrät schon mal, dass es den typischen KitschKrieg x Trettmann-Sound weitergeben wird. Sobald nach einigen Takten der altbekannte KitschKrieg-Producer-Tag ertönt, ist alles wie immer. Mit so vielen neuen Stimmen ist aber sicher auch einiges an Innovation zu erwarten.

Für 2023 hat Trettmann außerdem bereits eine Tour geplant.