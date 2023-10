Tupacs Bruder: Mord an Tupac blieb 27 Jahre lang „wegen Ethnizität“ ungeklärt

Kürzlich wurde Duane Davis verhaftet und angeklagt, den Mord an Tupac in Auftrag gegeben zu haben. Ein wichtiger Durchbruch in diesem Fall.

Mopreme Shakur, der Bruder des ermordeten Rappers Tupac Shakur, hat in einem neuen Interview gesagt, dass der Mord an Tupac nicht so lange ungelöst geblieben wäre, sei dieser weiß gewesen. „Pac war ein junger schwarzer Mann und wir haben in diesem Land Probleme, wenn es um Gerechtigkeit geht“, erzählte er „Sky News“.

Erst kürzlich hatte er über die Verhaftung des neuen Verdächtigen mit „TMZ“ gesprochen.

Das „Biest in Amerika“ aka die Ungleichberechtigung: „Zweifel an der Aufrichtigkeit“

Mopreme fährt in dem Videointerview mit „Sky News“ fort: „Das liegt einfach in der Natur des Biests in Amerika. Ich bin da realistisch.“ Über die Verhaftung im Zusammenhang mit dem Mord erklärt Mopreme näher: „Ich war schockiert, überrascht und verblüfft, weil es so lange her ist. 27 Jahre lang haben wir nichts gehört. Meine Tochter ist 27 Jahre alt, also ist jede Verantwortlichkeit zu diesem Zeitpunkt gut.“

Mopreme glaubt, dass andere für den Mord an seinem Bruder strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müssen: „Es wäre eine Schande, wenn sie [die Justiz] es nach all der Zeit nicht richtig machen würden. Das heißt also, dass sie alle Verbindungen zu diesem Fall untersuchen und die volle Gerechtigkeit bekommen müssten, die wir wollen.“

Mopreme Shakur äußert Zweifel an Justiz und Polizeiwesen

Aber: „Es gibt Zweifel an ihrer Aufrichtigkeit. Wie weit sind sie bereit zu gehen? Werden sie den ganzen Weg gehen und alle Komplizen erwischen?“

Entgegen Mopremes Zweifel an Justiz und Polizeiwesen sagt Bobby Ladd, ein ehemaliger Polizeibeamter in Compton, Los Angeles, der mit der Untersuchung des Falles betraut war, gegenüber „Sky News“, er sei „hocherfreut“, dass die neue Anklage erhoben worden sei. Denn: „Hoffentlich kann die Familie Gerechtigkeit erfahren. Die ganze Welt, denke ich – er war so beliebt.“

Shakur starb im Alter von 25 Jahren am 13. September 1996, einige Tage nachdem er am 7. September erschossen worden war. Er wurde in Las Vegas ins Visier genommen, als er den Kampf zwischen Mike Tyson und Bruce Seldon im MGM Grand verließ und mit dem Mitbegründer von Death Row Records, Suge Knight, auf dem Weg zu einem Nachtclub war. Ein weißer Cadillac hielt neben dem Fahrzeug der beiden auf der Beifahrerseite an, und ein nicht identifizierter Schütze gab 14 Schüsse ab. Shakur wurde viermal getroffen und starb später an seinen Verletzungen. 27 Jahre lang konnte nicht final herausgefunden werden, wer der Mörder war.

Der Fall hat kürzlich jedoch eine überraschende Wende genommen: Die Polizei von Las Vegas hat der „New York Times“ zufolge am Morgen des 29. September 2023 Duane „Keefe D“ Davis festgenommen. Das Mitglied der The South Side Compton Crips wird des Mordes an Tupac Shakur beschuldigt. Es wurde Anklage erhoben.

