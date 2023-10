Tupac Shakurs Bruder äußert sich zur Festnahme des mutmaßlichen Mörders

Die Verhaftung sei für die Shakur-Familie „bittersüß“ gewesen.

Nachdem die Polizei von Las Vegas am Freitag (29. September) einen mutmaßlichen Täter im Mordfall von Tupac Shakur festnahm, äußert sich nun Shakurs Bruder Mopreme Shakur zu den Ereignissen. Die Festnahme von Duane „Keffe D“ Davis erfolgte 27 Jahre, nachdem der Rapper an einer Ampel von mehreren Schüssen aus einem Auto getroffen wurde. Wenige Tage später erlag er im Krankenhaus seinen Wunden.

Shakurs Bruder sprach mit „TMZ“ über die Reaktion der Familie auf die News der Verhaftung. „Es ist aus mehreren Gründen bittersüß“, so Mopreme Shakur. „Die Zeit, natürlich, 27 Jahre. Es hätte nicht so sein müssen, es hätte überhaupt nicht passieren müssen. Ich müsste nicht einmal in der Realität leben, dass mein Bruder nicht hier ist.“

Er fährt fort: „Gerechtigkeit ist Rechenschaft, das ist der süße Teil in bittersüß. […] Ich mache mich bereit, denn es ist noch nicht vorbei. Wir müssen immer noch sehen, ob es Komplizen gab, wir müssen immer noch das Motiv finden.“

Laut Mopreme Shakur wurde die Familie vom Las Vegas Metro Police Department kontaktiert, um sie darüber zu informieren, dass die Ermittlungen weiterlaufen. Von der bevorstehenden Festnahme wussten sie jedoch nichts.

In einem weiteren Interview teilt er seine Gedanken zu der Zeit, die es brauchte, bis es zu der Verhaftung von Keffe D kam. Das Mitglied der South Side Compton Crips – eine Gang, die besonders in Kalifornien aktiv ist – erzählte bereits 2019, dass er in dem Auto saß, aus dem die Schüsse fielen. Auch in seiner Autobiografie gab er dies zu.

Gegenüber der „New York Post“ sagt Mopreme Shakur: „Der Zeitpunkt ist so merkwürdig, denn warum jetzt, 27 Jahre nach seinem Tod? [Davis] hat die ganze Zeit gesagt, dass er im Auto saß, als sein Neffe [Orlando Anderson] meinen Bruder erschoss. Das hätte nicht passieren müssen.“