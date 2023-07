Tupac Shakur: Neuer Durchsuchungsbefehl im Mordfall ausgestellt

27 Jahre nach der Ermordung von 2Pac gibt es jetzt möglicherweise eine neue Spur.

Am 7. September 1996 war Tupac Shakur gemeinsam mit Death-Row-Records-Mitgründer Suge Knight auf dem Las Vegas Boulevard unterwegs, als ein Auto neben ihrem hielt und das Feuer eröffnete. Shakur wurde vier Mal getroffen und starb sechs Tage später im Krankenhaus an den Folgen der Schussverletzungen.

Eine Verhaftung gab es in über zwei Jahrzehnten in diesem Fall nicht. Nun bestätigte das Las Vegas Metropolitan Police Department am Dienstag (18. Juli) jedoch, dass in Henderson, im US-Bundesstaat Nevada, ein Durchsuchungsbefehl im Fall Tupac Shakur ausgestellt wurde. Mehr Details wurden zu diesem Zeitpunkt nicht öffentlich preisgegeben.

Suge Knight, der den Angriff mit leichten Verletzungen überlebte, wurde im Oktober 2018 wegen Todschlags zu 28 Jahren Haft verurteilt, nachdem er einen Mann mit einem Truck überfuhr und dieser starb. Zuvor behauptete Knight, dass er das tatsächliche Ziel des Angriffs auf Shakur im Jahr 1996 gewesen wäre und dass seine Ex-Frau Sharitha und der Death-Row-Records-Sicherheitschef Reggie Wright Jr. dahinter stecken würde. Auch sein Anwalt ließ in einer eidesstattlichen Erklärung verlauten, dass Knight bereits „seit vielen Jahren“ wüsste, dass die zwei genannten Personen die eigentlichen Täter:innen seien und aufgrund von 2Pacs Tod ins Gefängnis gehen müssten.

Reggie Wright Jr. bestritt öffentlich die Vorwürfe. Doch eine finale Klärung des Falls und der Gründe für die Schüsse auf das Auto von Shakur und Knight und deren Insassen sind bis heute ungeklärt.