Tupac Shakur: „Dear Mama“-Dokumentation erhält Emmy-Nominierung

Die Doku-Serie über Tupacs Beziehung zu seiner Mutter kann sich Chancen ausrechnen.

Die Emmy-Verleihung findet am 18. September 2023 in Los Angeles statt – jetzt sind die Nominierungen für die Award-Show für die besten Fernsehformate bekanntgegeben worden. Auch dabei: Die Dokumentation über Tupac Shakurs Leben „Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur“, die im April diesen Jahres seine Premiere beim US-Streamingdienst Hulu hatte. Das Format darf jetzt auf einen Preis in der Kategorie „Herausragende Dokumentar- oder Sachbuchserie“ hoffen.

In der fünfteiligen Doku-Serie, die von Allen Hughes („The Book of Eli“ und „From Hell“) inszeniert wurde, geht es um die Mutter-Sohn-Beziehung zwischen der Rap-Legende 2Pac und seiner Mutter – einem Mitglied der Black-Panther-Partei „Afeni Shakur“.

Seht hier den Trailer zur „Dear Mama“-Serie:

Bereits kurz nach der Veröffentlichung auf Hulu feierte die Dokumentation die meistgesehene Premierenfolge in der 28-jährigen Geschichte des US-amerikanischen Pay-TV-Kabelsenders FX Entertainment, der einen eigenen Bereich auf Hulu besitzt. FX-Entertainment-Chef Nick Grad sagt über die 2Pac-Serie:

„ein faszinierender Blick auf die Erziehung und die Erfahrungen, die sein Leben geprägt und ihn dazu inspiriert haben, einer der größten Künstler der Welt zu werden.“

Auch in der US-Rap-Welt traf „Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur“ auf Begeisterung. So äußerte sich auch Chance The Rapper zur Doku-Serie auf Twitter und beschrieb diese als „ohne Übertreibung oder Überspitzung wahrscheinlich die beste Dokumentation ist, die ich je gesehen habe.“

Hierzulande gibt es keine einfache Lösung, um die Dokumentation über 2Pac zu sehen, da sie ausschließlich bei Hulu ausgestrahlt wird.

Neben „Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur“ kamen vier weitere Produktionen in die engere Auswahl für die Kategorie: „100 Foot Wave“; „Secrets Of The Elephants“; „1619 Project“ und „The U.S. And The Holocaust“.

Der potenzielle Emmy wäre nicht die erste Auszeichnung, die Tupac Shakur, alias 2Pac, posthum erhalten würde. Denn im Juni 2023 wurde der US-Rapper mit einem Hollywood-Stern auf der Walk of Fame geehrt.

Tupac Amaru Shakur, wie er bürgerlich hieß, starb am 13. September 1996 im Alter von 25 Jahren in Las Vegas. Der Rapper befand sich in einem Auto auf dem Beifahrersitz als ein weißer Cadillac neben seinem Wagen hielt und aus dem Fenster heraus mehrmals auf 2Pac schoß. Die Rap-Legende starb nur kurze Zeit später im Krankenhaus.

Alle fünf Alben, die der Musiker zu seinen Lebzeiten veröffentlichte, erlangten große Erfolge und gelten bis heute als Platten, die die gesamte Rap-Szene stark beeinflussten. Der Klassiker ALL EYEZ ON ME (1996) verkaufte 566.000 Einheiten und erhielt in mehreren Ländern Gold- und/oder Platin-Status.