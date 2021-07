Ufo361 bietet aufstrebenden Künstler*innen seine Hilfe an

Unter dem Namen „Stay High Changed My Life” (kurz „SHCML“) will der Berliner Rapper Ufo361 aufstrebenden Künstler*innen dabei helfen, sich „Gehör zu verschaffen“. Dabei soll auch ein Event entstehen, bei dem der kreative Austausch im Vordergrund steht. Schon vor einem Monat bot Ufo in einem IGTV-Video seinen Fans Unterstützung an, um sich in der Szene zu etablieren.

Wenn ich irgendetwas für euch tun kann […], schreibt die Jungs an. Wir versuchen auf jeden Fall, in Zukunft paar neue Dinge zu bringen, die es so noch nicht gab, auch was die Unterstützung und den Zusammenhalt in der ganzen Szene betrifft.

Am Ende des Videos sagte er, dass jede*r zu Stay High kommen kann und teast auch schon den Namen „Stay High Changed My Life an“.

„Ich weiß, wie abturn es ist keine Chance zu bekommen“

Ein paar Tage nach Erscheinen des Videos folgte der Instagram Account „stayhighofficial“ und gestern dann die offizielle Nachricht von Ufo361:

Ich habe schon länger angekündigt mehr für kreative und engagierte Fans zu machen und jedem eine Möglichkeit zu bieten sich zu beweisen. Ich weiß, wie hart es sein kann sich in dieser Szene Gehör zu verschaffen und wie abturn es ist keine Chance zu bekommen.

Es soll eine Anlaufstelle für kreative Künstler*innen im Bereich Musik, Mode und Visuals sein, wobei jede*r die Chance bekomme, im „Stay High“-Umfeld eine Aufgabe zu übernehmen und mit seiner Arbeit zu punkten. Dabei reiche es, eine ausführliche Mail mit Arbeitsproben oder Beispielen an die angegebene Mailadresse zu senden. Das Ziel sei es, ein Event zu organisieren, um gemeinsam an etwas Größerem zu arbeiten.

Mit seinem letzten Studioalbum „Stay High“ landete Ufo361 auf Platz eins der deutschen Charts. Er erreichte sechsmal Gold- und zweimal Platin-Status und ist damit einer der erfolgreichsten deutschen Cloudrapper.