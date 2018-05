Video: Kendrick Lamar nimmt den Pulitzer-Preis entgegen

Kendrick Lamar hat am gestrigen Mittwoch, dem 30. Mai 2018, den Pulitzer-Preis in der Kategorie Musik entgegengenommen. Der Rapper wurde im Rahmen der Preisverleihung an der New Yorker Columbia University für sein aktuelles Album DAMN. ausgezeichnet, das das Pulitzer-Kommittee als „eine virtuose Liedersammlung, die von ihrer volksnahen Authentizität zusammengehalten wird“ preiste.

Kendrick Lamar ist der erste Musiker, der nicht aus der Jazz- oder Klassik-Szene kommt, der mit dem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet wird. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Musikmagazin „Billboard" berichtete die Pulitzer-Preis-Vorsitzende Dana Canedy von der internen Debatte, die schlussendlich zur Entscheidung zugunsten Kendrick Lamars führte:

„Ich weiß nicht mehr genau, um welches Werk es ging, aber das Gremium diskutierte ein Stück Musik, das ihrer Ansicht nach Hip-Hop-Einflüsse beherbergte und jemand sagte: ‚Nun, wenn wir ein Werk mit Hip-Hop-Einfluss in Betracht ziehen, warum ziehen wir nicht gleich Hip-Hop in Betracht?‘ Daraufhin sagte jemand anderes, ‚Genau das sollten wir tun‘, und wieder jemand anderes sagte, ‚Wir sollten Kendrick Lamar in Betracht ziehen‘, und das komplette Gremium antwortete: ‚Absolut!‘ Also entschieden sie, sich mit dem kompletten Album zu beschäftigen und waren sich schnell einig: ‚Das ist es!’“

In einem Facebook-Live-Video, das der offizielle Pulitzer-Preis-Kanal teilte, äußerte sich Kendrick Lamar wie folgt:

„Es ist eine Ehre. Habe mein ganzes Leben lang geschrieben, also ist es wunderschön eine solche Anerkennung zu erhalten."

Schaut Euch den Moment Kendrick Lamars Preisverleihung sowie das komplette Facebook-Live-Video hier an:

Der Pulitzer-Preis wird seit 1917 verliehen und gilt als renommiertester Journalismus- und Medienpreis der Welt. Stifter der mit 10.000 US-Dollar dotierten Auszeichnung war der US-amerikanische Journalist und Verleger Joseph Pulitzer. Weitere Preiskategorien sind unter anderem Roman, Sachbuch, Reportage, Foto, Karikatur, Lyrik und Theaterstück. Der Pulitzer-Preis für Musik wird seit 1943 verliehen.