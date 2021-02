Vorwurf Kinderarbeit: Angelo Kelly zieht vor Gericht

Angelo Kellys Sohn William stellte im Juli 2019 gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Familie bei einem Open-Air-Konzert sein musikalisches Können unter Beweis. Bei dem Auftritt, der nach 17 Uhr stattfand, soll William seine Familie auf einer Kindergitarre begleitet und selbst ein Lied gesungen haben. Für diese Performance soll sein Vater Angelo Kelly nun 5000 Euro zahlen.

So erhielten die Kellys nach dem Auftritt einen Bußgeldbescheid der Regierung von Unterfranken. Der Vorwurf lautet, dass mit der späten Performance des Kindes gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz verstoßen wurde. Angelo Kelly legte Beschwerde ein, weswegen der Fall nun vor dem Amtsgericht verhandelt wird. Das Amtsgericht Haßfurt will sein Urteil am 12. Februar verkünden, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.

Der „Bild“ sagte der 39-Jährige zu dem Vorfall: „Ich würde nie etwas tun, was das Wohl meines Kindes gefährden würde.“

Kelly sagt, er habe in den vergangenen Jahren stets gut mit den Jugendbehörden bezüglich der Auftritte seiner Kinder zusammengearbeitet.