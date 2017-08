Foo Fighters rickrollen ihr Publikum – mit dem echten Rick Astley

Am Wochenende fand in Japan das Summer Sonic Festival 2017 statt. Neben Calvin Harris, The Black Eyed Peas und Babymetal im Line-Up: Foo Fighters (als Headliner) und Rick Astley (irgendwo mitten im Programm). Beide haben eine gemeinsame Vergangenheit. Die Foo Fighters „rickrollten“ zum Beispiel einst Anhänger der Westboro Baptist Church, Rick Astley bedankte sich, in dem er hier und da ihren Hit „Everlong“ coverte. Es kam deshalb so, wie es kommen musste: Dave Grohl und Co. ergriffen die Gelegenheit und begrüßten Astley während ihres Sets auf der Bühne.

„Ladies and gentlemen, would you please welcome our new best friend: Rick Astley“, kündigte Grohl ihren Gast an und freut sich: „This is crazy. I just met him two minutes ago!“ Auch Astley kann seine Freude nicht verbergen und grölt so lauthals „Come on you motherfuckers!“ ins Mikrofon, als ob er sich Sprüche wie diesen sein Leben lang hätte verkneifen müssen und nun endlich auch mal ran darf.

Was folgt, ist keine „gewöhnliche“ Coverversion von „Never Gonna Give You Up“ mit dem echten Rick Astley am Mikrofon. Die Foo Fighters stimmen Astleys größten Hit zwar an – aber im Stil von Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“. Erst als Astleys Gesang einsetzt, wird der Song als solcher erkennbar. Und was sollen wir sagen? Beide liefern sie ab.

Die Foo Fighters veröffentlichen am 15. September ihr neuntes Studioalbum CONCRETE AND GOLD. Rick Astley brachte 2016 sein Comeback-Album 50 heraus.