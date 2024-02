Grammys 2024: Depeche-Mode-Remix gewinnt Award

Wet Leg gewannen für ihren Remix des Depeche-Mode-Stücks „Wagging Tongue“ einen Grammy.

Bei den Grammy Awards 2024 durften sich Depeche Mode zumindest ein wenig freuen. Nein, Gahan & Co. wurden nicht selbst mit einem Grammy Award ausgezeichnet – diese Ehrung lässt weiterhin auf sich warten. Aber immerhin: Ein Remix eines ihrer Stücke wurde ausgezeichnet.

Das britische Indie-Duo Wet Leg bekam für ihren Remix des Depeche-Mode-Songs „Wagging Tongue“ den Grammy für „Best Remixed Recording“. Im Original war das Stück 2023 auf dem Album „Memento Mori“ erschienen. Für Wet Leg, die sich in ihrer Rede bei Gahan & Co. bedankten, ist dies bereits der dritte Grammy – 2023 gewannen sie in den Kategorien „Best Alternative Music Album“ und „Best Alternative Music Performance“

Depeche Mode immer noch ohne Grammy

Depeche Mode selbst indes bleiben weiterhin grammylos. Fünfmal war die Band bereits für eine der begehrten Trophäen nominiert, im Endeffekt gewannen die Synth-Pop-Ikonen jedoch nie. „Memento Mori“ wurde bei den Nominierungen gar nicht berücksichtigt. Die letzte Grammy-Nominierung für Depeche Mode liegt 14 Jahre zurück.

Grammys 2024: Die Gewinner*innen

Die meisten Grammys durfte an diesem Abend Phoebe Bridgers mit nach Hause nehmen: Drei davon teilt sie mit Lucy Dacus und Julien Baker von ihrer Band Boygenius. Mit jeweils drei Awards wurden außerdem SZA, Killer Mike, Victoria Monét sowie der „Barbie“-Soundtrack ausgezeichnet. Auch Billie Eilish, Miley Cyrus und Taylor Swift durften sich freuen: Sie bekamen jeweils zwei Trophäen überreicht.