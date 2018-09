Wie ein Best Of: Chris Cornells Musik erscheint als Boxset – mit bisher unveröffentlichten Songs

Im November soll ein umfangreiches Boxset mit teilweise bisher unveröffentlichten Songs von Chris Cornell erscheinen.

Das Set soll schlicht CHRIS CORNELL heißen und wurde von Cornells Witwe Vicky gemeinsamen mit seinen ehemaligen Bandmitgliedern und Freunden zusammengestellt. Die Tracklist umfasst 64 Songs aus Cornells Zeit mit Temple Of The Dog, Soundgarden, Audioslave und aus seiner Solokarriere.

Elf von diesen Songs wurden bisher nie offiziell veröffentlicht. Einer davon ist Cornells Prince-Cover von „Nothing Compares 2 U“, ein anderer „When Bad Does Good“. Dieses Stück kann bereits im Stream gehört werden:

https://www.youtube.com/watch?v=WuUZy5B205E Video can’t be loaded: Chris Cornell – When Bad Does Good (Lyric Video) (https://www.youtube.com/watch?v=WuUZy5B205E)

Auch Live-Aufnahmen von Cornells „Wild World“- Duett mit Cat Stevens, seiner „Redemption Song“-Version mit Tochter Toni und seinem „One“-Arrangement von Metallicas „One“-Text und U2 „One“-Musik werden auf CHRIS CORNELL zu hören sein.

Die Liner Notes wurden unter anderem von Kim Thayil, Matt Cameron, Tom Morello, Mike McCready und Produzent Brendan O’Brien verfasst. Die Sammlung kommt in verschiedenen Versionen daher.

Die vollständige Tracklist des Boxsets „CHRIS CORNELL“:

CD 1

01. Hunted Down [Soundgarden]

02. Kingdom of Come [Soundgarden]

03. Flower [Soundgarden]

04. All Your Lies [Soundgarden]

05. Loud Love [Soundgarden]

06. Hands All Over [Soundgarden]

07. Say Hello2 Heaven [Temple of the Dog]

08. Hunger Strike [Temple of the Dog]

09. Outshined [Soundgarden]

10. Rusty Cage [Soundgarden]

11. Seasons

12. Hey Baby (Land Of The New Rising Sun) [M.A.C.C.]

13. Black Hole Sun [Soundgarden]

14. Spoonman [Soundgarden]

15. Dusty [Soundgarden]

16. Burden In My Hand [Soundgarden]

CD 2

01. Sunshower

02. Sweet Euphoria

03. Can’t Change Me

04. Like A Stone [Audioslave]

05. Cochise [Audioslave]

06. Be Yourself [Audioslave]

07. Doesn’t Remind Me [Audioslave]

08. Revelations [Audioslave]

09. Shape Of Things To Come [Audioslave]

10. You Know My Name

11. Billie Jean

12. Long Gone (Rock Version)

13. Scream

14. Part Of Me (Steve Aoki Remix)

15. Ave Maria (with Eleven)

CD 3

01. Promise [Slash featuring Chris Cornell]

02. Whole Lotta Love [Santana featuring Chris Cornell]

03. Call Me A Dog (Live Acoustic)

04. Imagine (Live Acoustic)

05. I Am TheHighway (Live Acoustic)

06. The Keeper

07. Been Away Too Long [Soundgarden]

08. Live To Rise [Soundgarden]

09. Lies [Gabin with Chris Cornell & Ace]

10. Misery Chain [with Joy Williams]

11. Storm [Soundgarden]

12. Nearly Forgot My Broken Heart

13. Only These Words

14. Our Time In The Universe

15. ’Til The Sun Comes Back Around

16. Stay With Me Baby

17. The Promise

18. When Bad Does Good *

CD 4

0. Into The Void (Sealth) (Live at the Paramount) [Soundgarden]

02. Mind Riot (Live at the Paramount) [Soundgarden]

03. Nothing To Say (Live in Seattle) [Soundgarden]

04. Jesus Christ Pose (Live in Oakland) [Soundgarden]

05. Show Me How To Live (Live in Cuba) [Audioslave] *

06. Wide Awake (Live in Sweden) *

07. All Night Thing (Live in Sweden) *

08. Nothing Compares 2 U(Live at Sirius XM) *

09. One (Live at Beacon Theatre) *

10. Reach Down (Live at the Paramount) [Temple of the Dog] *

11. Stargazer (Live at the Paramount) [Temple of the Dog] *

12. Wild World (Live at Pantages Theatre) [Yusuf/Cat Stevens with Chris Cornell] *

13 .A Day In The Life (Live at the Royal Albert Hall) *

14. Redemption Song (Live at Beacon Theatre) [with Toni Cornell] *

15. Thank You (Live in Sweden) *

* = bisher unveröffentliches Material

Chris Cornell starb 2017

Grunge-Legende Chris Cornell starb am 17. Mai 2017 mit 52 Jahren nach einem Soundgarden-Konzert in Detroit. Der Rockmusiker erhängte sich. Seine Frau Vicky veröffentlichte dazu einen offenen Brief. Zu seinem ersten Todestag rief sie zu einer weltweiten Mahnwache auf.

Zuletzt erinnerten auch Pearl Jam während ihres Livekonzerts in Amsterdam an ihren Freund Chris Cornell.

Lest hier unseren Nachruf auf Chris Cornell und hört hier seine 10 besten Songs nach.

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.