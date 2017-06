Wie spricht man eigentlich… Lorde aus?

Solange wir Musik hören und darüber schreiben, aber nicht wie die Kollegen beim Radio öffentlich darüber sprechen, haben wir ein Problem: Wir haben manchmal keine Ahnung, wie man Namen von bestimmten Bands, Solokünstlern oder Schauspielern eigentlich ausspricht. Das fing bei The Artist Formerly Known As Prince an und hörte bei !!! nicht auf. Zum Glück liefern die Betroffenen die Erklärung oft selbst mit („sprich: Chk Chk Chk“).

Im Falle von Depeche Mode und ihrem berühmten Sänger zum Beispiel gestaltete sich das vor rund drei Monaten ein wenig anders: Seit über 30 Jahren glaubte jeder hier, sofern über 30 Jahre alt, diese Band zu kennen. Als die ihr neues Album ankündigten und wir mit den Überlegungen begannen, Depeche Mode unsere aktuelle Titelstory zu widmen, stolperte der aufmerksame Redaktionsspion aber über eine Auffälligkeit: Mit so vielen Leuten man auch über Martin Gore, Andrew Fletcher und Dave Gahan sprach, so viele verschiedene Versionen davon hörte man, wie der Depeche-Mode-Sänger denn nun ausgesprochen wird. Hier geht es zum Ergebnis unserer Umfrage:

Auch interessant Der neue Musikexpress mit Lorde, Lars Eidinger, Alt-J, Faber, Beth Ditto – jetzt am Kiosk! Nun standen wir vor einem ähnlichen, aber nicht so gravierenden Problem: Als in der Redaktion Gespräche darüber losgingen, welchen Stellenwert wir in unserem Relaunch-Heft der sehr erfolgreichen, spannenden und jungen Sängerin Lorde widmen wollen, hörte man immer wieder eine falsche Aussprache, die in Wahrheit wen ganz anderen meint. Als wir den Kollegen die Frage vor laufender Kamera stellten, wollte die richtige Aussprache plötzlich jeder wissen und immer gewusst haben. Naja, fast jeder.

„How To Pronounce Lorde“ – unser Video mit Special Guest:

Lordes neues Album MELODRAMA ist am 16. Juni 2017 erschienen und unser Album der Woche geworden. Im Herbst kommt die Neuseeländerin auf Deutschland-Tour – präsentiert vom Musikexpress.