Heute ist ein großer Tag für die Rock- und Popmusik: Nickelback veröffentlichen mit FEED THE MACHINE ihr neuntes Album. Weil Witze darüber aber so alt wie die Band selbst sind, widmen wir uns lieber frischen Platten frischer Bands – und leider auch ein paar neuen Alben, die nicht so frisch klingen.

Album der Woche: Lorde – „MELODRAMA“

Die weiteren Neuerscheinungen am 16. Juni 2017: