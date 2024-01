Franz Beckenbauer: Der Kaiser, der auch immer ein bisschen Pop war

Am 7. Januar starb er im Alter von 78 Jahren in Salzburg. Wir blicken auf sein Leben im Pop zurück.

In einem Sammelband, der von der deutschen Tankstellenkette „Aral“ zur Fussball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko herausgegeben wurde, übernimmt Franz Beckenbauer nicht nur das Vorwort: „Für meine Kameraden aus der deutschen Nationalmannschaft und für mich werden die Spiele ein Höhepunkt in unserer Karriere sein“, heißt es dort im Sportsmann-Duktus.

Beckenbauer ist das Gesicht dieser Marketing-Aktion der Benzin-Verkäufer. Im gleichen Band findet sich „Meine Kleine Fußballschule“ (sponsored by Adidas) mit Dribbling-Hinweisen oder „Stoß mit dem Kopf“.

Eine Home-Story im Haus in Solln bei München, mit seiner damaligen Ehefrau Brigitte und den drei Söhnen rundet das gefällige Kicker-Bild ab. Franz Beckenbauer ist zur Mexiko-WM 25 Jahre alt.

Bereits 1967 hat er in einem legendären Tütensuppen-Werbespot für „Knorr“ Produktwerbung gemacht. Später (1986) erklärt er taktische Finessen mit Plastikbechern von „Müller Milch“. Neben Uwe Seeler, der für das Rasierwasser von „Pitralon“ vor den Badezimmer-Spiegel trat, war er einer der ersten deutschen Bundesliga-Fussballer der seine „Fame“ auch außerhalb der Stadien zu vermarkten weiß. Mit tatkräftiger Hilfe des 2002 verstorbenen (Bayern-)Managers Robert Schwan. Er nimmt auch (Schlager-)Singles auf, aber auch diese sind eher biedere Begleitmusik.

Der moderne Fussball

Der Kaiser erkennt sehr früh, wie der moderne Fussball funktioniert. Doch war er auch trotz aller Eleganz und Grandezza auf dem Feld eine Ikone des Pop? Eher nicht. Oder anders gesagt: Erst über Umwege. Er muss erst die 30 überschreiten, um Chic auf dem Dancefloor zu entdecken.

Im Gegensatz etwa zu Günther Netzer, der im Zuhälter-Pelzmantel vor seiner Disco „Lover´s Lane“ im niederrheinischen Mönchengladbach posiert, verbleibt der Kaiser anfangs im bayrisch-bürgerlichen Lager.

„Wir leisten uns einiges“, bekennt er im WM-Buch von Aral. „Wir haben in Solln ein Haus, und ich fahre einen Wagen, der eine ganze Menge Geld kostet. Aber zum Fenster hinaus werfen wir keine Mark!“

Ganz im Gegensatz zum Bad Boy von Manchester United, George Best, konzentriert sich der jüngere Beckenbauer Münchner-Vorstadt-geerdet auf den Sport. Das freistehende Häuschen im Grünen dient ihm zur Regeneration.

New York wird zum Reich des Kaisers

Das ändert sich schlagartig, als er im Herbst seiner Kicker-Karriere am 01. Juli 1977 zum Exoten-Club Cosmos New York wechselt. „New York ist zum Kaiserreich geworden“, heißt es in einer offiziellen Chronik des Museums von Bayern München.

„Und Franz Beckenbauer wurde in den USA endgültig zu einem Mann von Welt, zwischen den Häuserschluchten des Big Apple durch Begegnungen mit Andy Warhol, Cassius Clay und Mick Jagger, auf dem Fußballplatz an der Seite von Pelé, Carlos Alberto, Giorgio Chinaglia – und Werner Roth, dem deutschsprachigen Kapitän des Weltstar-Ensembles von Cosmos, das Fußball in den Staaten salonfähig machen sollte. Die USA sind, so hieß es schon damals, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und New York stellte das perfekte Spielfeld …“

In der US-Fantasy-Liga, der seinerzeit kein langes Dasein beschieden war, konnte der Sport zurückstecken. Und die Show, inklusive einiger Besuche in der Super-Disco „Studio 54“, gewinnt auch für Beckenbauer an Bedeutung.

Nach seiner Rückkehr nach Europa ist er also New-York-geadelt. Und die zweite, lange Phase des Franz Beckenbauer als Lebemann, Trainer und Übervater der WM 2006 in Deutschland kann beginnen.

Der Kaiser entdeckt, wenn man so will, das Dolce Vita, die ihm seine Genialität auf dem Platz ermöglichte, erst spät. In der Jugend ein relativ braver bayrischer Libero, später dann der besagte „Mann von Welt.“