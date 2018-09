Xavier Darcy bei „Eurovision Song Contest 2018 - Unser Lied für Lissabon“ am 22. Februar 2018 in Berlin

Xavier Darcy bringt mit „My Civil War“ einen neuen Song heraus.

Das Musikvideo zum Indie-Gitarrenschrammel-Ohrwurm zeigt den Sänger im Fallschirmspringer-Outfit, gerade nach der Landung. Den Schirm zieht Darcy zu Beginn noch hinter sich her, während er, den Song performend, vor einem malerischen Hintergrund umherwandert, und sich nach und nach von Brille, Helm und Fallschirm-Altlasten befreit.

Darcys Sound lebt von seinen Gitarrentunes und der angenehm kratzigen Stimme. Seine Musik bewegt sich irgendwo zwischen den früheren Mumford & Sons und Frank Turner, und mit dem potentiellen ESC-Song „Jonah“ bewies er bereits sein Händchen für Ohrwürmer. Mit dem Refrain von „My Civil War“ versucht Darcy sich an einer Extraportion (Indie-)Pop.

https://www.youtube.com/watch?v=oRT9ddsfpfM Video can’t be loaded: Xavier Darcy – Jonah (https://www.youtube.com/watch?v=oRT9ddsfpfM)

Xavier wer?

Xavier Darcy kommt aus München und hat britisch-französische Wurzeln. Fast wäre es bei ihm etwas mit dem ESC geworden: Beim Vorentscheid des Eurovision Songcontest 2018 schnitt der Singer-Songwriter nicht schlecht ab – allerdings nicht gut genug um es bis nach Lissabon zu schaffen. Lockenkopf Michael Schulte war es schließlich, der nach all den Jahren ESC-Schmach für Deutschland den 4. Platz holte. Darcy hätte wohl mindestens das gleiche Erfolgspotential gehabt.

Wenn Ihr den Singer-Songwriter live sehen wollt, gibts die aktuellen Konzert-Daten auf seiner Homepage, er spielt unter anderem in Berlin, Hamburg und München.

Der ESC-Vorentscheid: Gute Alternative zu DSDS

Der diesjährige ESC fand in Lissabon statt, passend dazu hieß die Sendung zur Vorauswahl des ESC-Kandidaten und -Songs „Unser Star für Lissabon". Darcy ist nicht der erste Musiker, dem der Schritt auf die ESC-Bühne zwar nicht gelang, der die Plattform allerdings als Karrieresprungbrett nutzte – im Gegensatz zu Dieter Bohlens „Deutschland sucht den Superstar" scheint dieses Sendungsformat die Musikkarriere tendenziell eher zu fördern als zu verhindern. So versuchte sich beispielsweise im Jahr 2012 die Singer-Songwriterin Shelly Phillips am damaligen ESC-Vorentscheid „Unser Star für Baku". Heute spielt sie unter anderem Keyboard und singt Backingvocals in der Band der Berliner Sängerin LARY, die diesen Sommer ihr Album HART FRAGIL veröffentlichte.

https://www.youtube.com/watch?v=MQ5c3Czerp0 Video can’t be loaded: Musikerin LARY singt “Sand” im Bongo Boulevard feat. Motrip (https://www.youtube.com/watch?v=MQ5c3Czerp0)

Ein Album von Xavier Darcy wurde noch nicht angekündigt.