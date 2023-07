Lil Uzi Vert verspricht neues Album, wenn erster Platz in Charts erreicht ist

Lil Uzi Vert will eine weitere Platte veröffentlichen, wenn es sein PINK TAPE auf den ersten Platz der Charts schafft.

Nur eine Woche nach Veröffentlichung von PINK TAPE verspricht Lil Uzi Vert ein weiteres Album. Bedingung dafür ist, dass die Fans seine Platte PINK TAPE auf den ersten Platz in den US-Charts bringen.

Nachdem Lil Uzi Vert bereits angekündigt hatte, anstatt einer Deluxe-Version von PINK TAPE einfach noch eine weitere LP herauszubringen, scheint der Rap-Artist sein Versprechen jetzt konkreter machen zu wollen. Denn nun kündigte Lil Uzi Vert via Instagram-Story eine neue Platte mitsamt Albumcover an. Die Caption dazu:

„Bringt es auf Platz eins und ich veröffentlichte das Album, auf das ihr alle wartet.“

Als weiteren Hinweis, in welche Richtung das neue Werk gehen könnte, schreibt Lil Uzi Vert in der Instagram-Biografie „Luv is rage 3“. Damit gibt der Artist zu verstehen, dass es sich um einen Nachfolger von dem 2017 veröffentlichten Album LUV IS RAGE 2 handeln könnte. Dieses landete mit 135.000 verkauften Einheiten auf dem ersten Platz der US-Billboard 200 und wurde zweimal mit Platin ausgezeichnet.

Auf LUV IS RAGE 2 folgte drei Jahre später ETERNAL ATAKE und in diesem Jahr dann PINK TAPE. Erste Hochrechnungen deuten darauf hin, dass PINK TAPE in der ersten Woche zwischen 220.000 und 250.000 äquivalente Albumeinheiten in den USA erreichen wird. Damit hätte die Platte auch das Potenzial, es auf der Pole-Position der US-Charts zu landen und das erste HipHop-Album zu sein, das es 2023 auf diesen Rang in den Billboard 200 schafft.