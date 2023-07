Drake ist im neuen Video zu „Oh U Went“ von Young Thug zu sehen

Während Young Thug seine Haftstrafe absitzt, spielt Drake im Clip zum gemeinsamen Track „Oh U Went“ mit.

Am 23. Juni ist das dritte Studioalbum BUSINESS IS BUSINESS von Young Thug erschienen. Die Single-Auskopplung „Oh U Went“ wurde jetzt passend dazu mit dem Musikvideo auf YouTube veröffentlicht. Der Track ist ein gemeinsames Feature von Young Thug und Drake. Auch im dazugehörigen Video ist der Rapper, der in den Nuller-Jahren durch die kanadische Fernsehserie „Degrassi: The Next Generation“ bekannt geworden ist, prominent zu sehen.

Das Video zu „Oh U Went“ ist unter der Regie von Nick Manterola und Garfield Larmond Jr. entstanden. Young Thug, der wegen Bandenkriminalität, Waffenbesitz und Drogenhandel weiterhin im US-Bundesstaat Georgia inhaftiert ist, kann sich aus eben genannten Gründen nicht im Musikclip zeigen – und so rückt Drake umso mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit beim Schauen des Bewegtmaterials.

BUSINESS IS BUSINESS war die erste große Veröffentlichung von Young Thug seit seiner Verhaftung im Jahr 2022. Neben Drake sind auf dem Album auch Future, 21 Savage, Lil Uzi Vert und Travis Scott zu hören.

Drake, der derzeit auf Tour ist, hat kürzlich einen Gedichtband veröffentlicht und kündigte ein neues Album an.

„Oh U Went“ von Young Thug mit Drake: