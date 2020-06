Zum Start der 5. Staffel „Queer Eye“ auf Netflix: Was wurde eigentlich aus…?

Das wird Dich auch interessieren





Am Freitag, den 05. Juni, geht die Netflix-Serie „Queer Eye“ um die „Fab Five“ nun schon in die fünfte Runde. Dieses Mal ist Philadelphia, Pennsylvania, der Ort des Geschehens, an dem sich Antoni (Food-Experte), Tan (Mode-Experte), Karamo (Coach für Lifestyle und Selbstwert), Bobby (Design-Experte) und Jonathan (Experte für Hairstyling und Körperpflege) verschiedenen Kandidat*innen widmen, die in der einen oder anderen Form mit ihrem Leben unzufrieden sind. Das besondere an der Show: Anders als in anderen Reality-TV-Formaten, werden die Teilnehmer*innen nicht bloßgestellt. Stattdessen wird ihnen und ihren jeweiligen Lebensgeschichten mit Respekt, Herz und einer angemessenen Prise Humor begegnet. Das führt dazu, dass nicht nur die fünf queeren Hosts beim Publikum inzwischen Kultstatus besitzen, sondern auch den Kandidat*innen die Herzen der Zuschauer*innen zufliegen. Wir haben uns angesehen, wie es einigen von ihnen jetzt geht.

Neuer Look, neue Einrichtung, neuer Lifestyle… neues Leben?

Staffel 1, Episode 1: „You can’t fix ugly”

Tom Jackson war der allererste Kandidat von „Queer Eye“ und hat nach der Trennung von seiner großen Liebe Abby nicht nur sein Zuhause, sondern auch sich selbst vernachlässigt. Unzufrieden mit seinem Single-Dasein und seinem Äußeren, kam er zu seinem titelgebenden Urteil: „You can’t fix ugly“ (im Deutschen würde man wohl sagen: „Gegen Hässlichkeit gibt es keine Medizin“). Es kam jedoch nicht nur zu einem kompletten Makeover – sondern auch zum Wiedersehen mit Ex-Partnerin Abby. Wie Karamo gegenüber Entertainment Weekly erklärte, ergab sich die Einladung eher zufällig, denn eigentlich wollte ihm die „Fab Five“ lediglich hilfreiche Tipps zum Kennenlernen anderer Frauen an die Hand geben und ein Speed-Dating veranstalten. Als Tom gegenüber Antoni jedoch erwähnte, dass er Abby gelegentlich noch treffe (und dabei bis über beide Ohren strahlte), organisierten sie stattdessen ein Date für die beiden. Am Ende der Folge waren die beiden als Paar wiedervereint.

Was geschah dann?

Seither war das Leben für Tom die reinste Achterbahnfahrt. Am 28. Februar 2018 war auf seinem Twitter-Account von Trennung die Rede.

Doch nur wenige Monate später, im Mai 2018, heiratete das Paar überraschenderweise. Was auf den Fotos der Hochzeit auch zu erkennen ist: Scheinbar hat sich Tom weiter an Jonathans Styling-Tipps gehalten.

Aber das Glück währte auch dieses Mal nicht lange. Im September 2019 folgte die Scheidung.

Tom tweetet jedoch munter weiter, hält mit seinen Fans Kontakt und scheint sich in seiner Haut deutlich besser zu fühlen.

Staffel 2, Episode 5: „Sky’s the limit”

Als die Fab Five Skyler kennenlernten, erholte er sich gerade von einer kräftezehrenden Mastektomie. Jonathan & Co. halfen dem ersten trans Mann der Show dabei, einen Kleidungsstil zu finden, in dem er sich wohlfühlt, verpassten seinem Zuhause einen moderneren Style und organisierten für ihn und seine Freund*innen eine Party, um sich für ihren Beistand während der Transition zu bedanken.

Netflix