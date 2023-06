splash! Festival: Tickets, Anfahrt, Line-up, Zeitplan und Wetter

Hier findet ihr alle Infos, die ihr für das Festival-Wochenende in Ferropolis braucht.

Das 25. splash! Festival findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 1. Juli 2023 in Ferropolis statt. Mit von der Partie sind unter anderem Kendrick Lamar, Lil Uzi Vert und Ufo361. Hier findet ihr alle Informationen, de ihr für ein gelungenes Festival-Wochenende benötigt.

Tickets

Karten für das Festival sind noch verfügbar, ihr müsst euch allerdings in einer Warteliste einreihen, um eine Chance zu bekommen, noch eine ergattern zu können. Das Standard-Ticket kostet aktuell rund 210 Euro. Wenn ihr das Premium-Ticket wollt, müsst ihr 100 Euro mehr (also 310 Euro) hinlegen. Unter der Kategorie „Glamping“ sind weitere VIP-Pakete erhältlich, darunter beispielsweise die „Crib für 4“ für 950 Euro. Den Ticket-Shop findet ihr auf der Website des Festivals.

Anreise

Der Camping-Platz öffnet am Mittwoch (28. Juni) um 16 Uhr. Ihr habt also genug Zeit, entspannt anzureisen und aufzubauen. Auf der Website des Festivals wird darum gebeten, unter keinen Umständen früher anzureisen, da dies zu Staus führen könnte.

Mit dem Auto

Wenn ihr mit dem Auto anreisen wollt, gebt ihr am besten die offizielle Adresse des Festivals in euer Navigationssystem ein. Diese lautet: Ferropolisstraße 1, 06773 Gräfenhainichen.

Auf der A9 müsst ihr die Abfahrt Dessau Ost nehmen, dann die B185 in Richtung Oranienbaum entlang fahren. In Oranienbaum biegt ihr rechts dann auf die B107 Richtung Gräfenhainichen ab. Das Open Air findet ihr dann zwischen Jüdenberg und Gräfenhainichen.

Mit dem ÖPNV

In Gräfenhainichen gibt es einen Bahnhof, der aus allen Richtungen gut erreichbar ist. Von dort aus gibt es einen Shuttle-Bus, der euch direkt auf das Festival-Gelände bringt. Genaue Fahrtzeiten der Busse sind nach aktuellem Stand (27. Juni, 17 Uhr) nicht bekannt. Checkt dafür am besten vor der Anreise die Website.

„Maximaltrips“ bietet außerdem Busreisen aus verschiedenen Städten direkt auf das Festivalgelände an.

Line-up

Als Headliner zum 25-jährigen Jubiläum lädt das splash! Festival dieses Jahr Kendrick Lamar, Lil Uzi Vert und Ufo361 ein. Weitere Highlights des Line-ups sind badmómzjay, die die deutsche HipHop-Szene in den vergangenen Jahren wie im Sturm eroberte, Denzel Curry aus Florida, der für seine politischen Songs mit ständig wechselnden Flows bekannt ist, und Haftbefehl, der mit seiner Musik den deutschsprachigen Rap stark geprägt hat.

Weitere sehenswerte Acts: Apsilon, Kaz & Friends, Lugatti & 9ine, LUVRE47 und Souly. Das gesamte Line-up könnt ihr hier nachlesen.

Zeitplan

Kendrick Lamar wird am Donnerstag auf der Main Stage auftreten, Lil Uzi Vert am Freitag und Uf361 am Samstag. Bei so vielen hochkarätigen Künstler:innen ist es durchaus möglich, dass es beim Zeitplan zu Überschneidungen kommt. Am Freitag spielen etwas Apsilon, Souly und Denzel Curry nahezu zeitgleich.

Den kompletten Timetable findet ihr auf der Website vom Event.

Wetter

Für die Zeit des Open Air ist größtenteils mildes Wetter angekündigt. Am Donnerstag sind bis zu 26 Grad möglich. Am Freitag kann es bei maximalen Temperaturen von 23 Grad gegen Abend zu Regenschauern kommen. Auch am Samstag wird es nicht wärmer: Die 23-Grad-Marke wird auch hier laut Wetterbericht nicht überschritten.