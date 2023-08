5 Bands, die dieses Jahr ihr Wacken-Debüt feierten

Metal-Core aus dem englischen Woking und kanadischer Thrash-Metal: Diese Bands heizten bei Wacken ein.

Für Metal-Fans aller Welt ist das Wacken Open Air Festival wohl eines der meist erwarteten Ereignisse des Jahres. Schon zwei Tage nach Ende des diesjährigen Festivals, und trotz aller Komplikationen durch Unwetter, waren die Tickets für 2024 bereits nach vier Stunden ausverkauft.

Jedes Jahr spielen die Größten des Metals auf den Bühnen von Wacken, darunter dieses Jahr erneut auch Iron Maiden und Megadeth. Aber auch neue Acts werden jährlich zum Lineup hinzugefügt. Hier sind fünf Bands, die 2023 ihr Debüt bei Deutschlands größtem Metal-Fest hatten:

1. Black Mirrors

Von Bluesrock über Doom bis hin zu Hard Rock — diese Band lässt sich von Genre nicht eingrenzen. Verglichen wurden sie dabei unter anderem mit Janis Joplin, Nirvana und Queens of the Stone Age. Besonders begeistern sie mit der kraftvollen und vielseitigen Stimme der Sängerin Marcella di Troia und mit einem Sound, der an den Rock der 90er erinnert. In den Rest des Lineups passen sie so vielleicht nicht. Dennoch traten sie dieses Jahr auf der Headbanger’s Stage zum ersten Mal bei Wacken auf die Bühne und legten gleich eine Show mit überragender Energie ab.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. Employed to Serve

Metalcore aus Woking, England. Seit 2013 macht sich diese Band mit beeindruckenden Fry Vocals und energiegeladenen Instrumentals einen Namen in der Szene. 2022 tourte Employed to Serve bereits als Vorband für Gojira durch Europa. Nun gaben sie dieses Jahr ihre erste Show beim Wacken Open Air Festival, bevor im Oktober ihre eigene Headline-Tour im Vereinigten Königreich beginnt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. Sleep Token

Auch der wohl enigmatischste Act des Progressive Metals hatte dieses Jahr sein Wacken-Debüt. Seit 2016 begeistert das Kollektiv um Frontmann „Vessel“ Fans des Genres — zieht dabei aber auch vermehrt Leute ohne jegliche Verbindung zum Metal in seinen Bann. Dabei bleiben sie komplett anonym. Wobei man die Shows auch durchaus ohne großes Hintergrundwissen genießen kann, lohnt sich ein tieferer Blick in die Diskographie von Sleep Token, denn jedes Lied verbirgt eine Geschichte voller tiefgreifender Emotion. Nach einer Headline-Tour in Nordamerika kehrt das britische Kollektiv im Dezember auch erneut für fünf Shows nach Deutschland zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. Heriot

Heriot ist einer der wohl aufregendsten Newcomer des englischen Metals. 2020 machte das Quartet ihr Debüt mit der Single „Cleansed Existence“ und entwickeln ihren experimentellen Style seither immer weiter. Besonders ihre ätherischen Vocals und die Menge an Verzerrung in ihren Instrumenten machen den Sound der Band aus. Nur wenige Tage vor ihrem erstmaligen Auftritt auf Wackens Wasteland Stage, spielten sie (gemeinsam mit Sleep Token) als Support bei ein paar Tourstops der Band Architects.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. Get the Shot

Diese Thrash-Metal-Band aus Quebec in Kanada trat dieses Jahr zum ersten Mal auf der W:E:T Stage bei Wacken auf. Dabei machen sie schon seit 2009 Musik und haben sich unter Liebhabern des Hardcore-Genres bereits eine solide Fanbase aufgebaut. Die Art ihrer Musik erfordert ein energiegeladenes Publikum, welches es wohl nirgendwo zu dem gleichen Ausmaß gibt, wie beim Wacken Open Air Festival.