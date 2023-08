Josh Homme: „Es ist bescheuert, wenn Bands nicht ihre Hits spielen wollen“

Der „Queens Of The Stone Age“-Sänger findet, dass man Fans auch geben sollte, was sie wollen.

Der Stoner-Rock-Pionier Josh Homme hat kein Verständnis für Bands, die auf Konzerten nicht ihre großen Hits spielen. Der Musiker, der mit Queens Of The Stone Age, Kyuss und weiteren Bands schon viele Erfolge feierte, betont, dass die Verbindung zu den Fans sehr wichtig sei. Dazu gehöre eben auch, für sie die bekannten Songs zu spielen, erzählte er in einem Interview.

Josh Homme spielt für seine Fans

Im Podcast „Tuna on Toast with Stryker“ sprach der Rockstar mal wieder in seiner gewohnt offenen Art. Für ihn sei es nicht verständlich, wenn Bands nur ihr neues Material live spielen wollen. Angesprochen auf seine kommende Tour und die dazugehörige Setlist antwortete Homme: „Mir ist schon klar, dass ich ‚No One Knows’ spielen werde, weil ich es immer noch mag, diesen Song zu spielen, und das ist meine Abmachung mit dem Publikum. Ich schätze mal, das ist ein Teil davon, uns live zu sehen, und so ist das eben.“

Allerdings verstehe er nicht, wenn Musiker:innen von ihren eigenen Songs genervt sind. „Wenn Bands ihren großen Song oder ihre großen Songs nicht spielen wollen, finde ich das schon bescheuert. So zu tun, als ob ein Song, den viele Leute mögen, eine Bürde ist, ist eine merkwürdige Reaktion auf das Geschenk, das du deinen Fans gegeben hast. Eine irgendwie komische Reaktion“, so Homme weiter. Für ihn scheint es so, als ob viele Bands oder Musiker:innen nicht mit dem Erfolg umgehen könnten. Homme hingegen genieße es, eine große Fangemeinde zu haben. Und genau für die spielt er seine Lieder live, egal ob alte Hits oder neues Material.

Im Juni veröffentlichte Josh Homme mit seiner Band Queens Of The Stage Age das mittlerweile achte Studioalbum IN TIMES NEW ROMAN, das von ME-Redakteur Stephan Rehm Rozanes fünf von sechs Sternen bekam. Die dazugehörige „The End is Nero"-Welttournee startet am 3. August im US-Bundesstaat Michigan. Für Deutschland sind je ein Auftritt in Frankfurt am Main und Berlin geplant.