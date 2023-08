Wacken: Vermisster nach 48 Stunden von Polizei aufgespürt

Entwarnung: Der 55-jährige Vermisste konnte außerhalb des Wacken-Geländes von der Polizei gefunden werden.

Auf dem Wacken Open Air wurde für etwa 48 Stunden ein Besucher vermisst. Man habe ihn Angaben zufolge mehrfach gesehen – seine Familie hatte sich um den womöglich Orientierungslosen jedoch Sorgen gemacht. Der 55-Jährige ist von der Polizei gesucht und zwei Tage später 20 Kilometer außerhalb des Geländes unversehrt angetroffen worden. Er befindet sich nun wieder bei seinen Angehörigen.

Wacken-Gast 20 Kilometer von Gelände entfernt gefunden

Seit Dienstag (1. August) gegen 15.30 Uhr suchte die Familie des Mannes nach ihm. Das geht aus dem Bericht der Polizeidirektion Itzehoe hervor, wie auch die „Frankfurter Rundschau“ berichtete. Die Bevölkerung wurde bei der Suche nach dem Festival-Besucher um Mithilfe gebeten.

Dieser hat sich schließlich, so die Polizeisprecherin Astrid Heidorn auf Anfrage von „NTV“, in der Ortschaft Neuenbrook aufgehalten. Die Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein ist ungefähr 20 Kilometer vom Festivalgelände entfernt.

Wie er dort hingekommen ist, ist bislang unklar. Vermutungen zufolge dürfte er aber einen Bus genommen haben.