5 Gründe, warum der Opel Corsa der perfekte urbane Begleiter ist

Pulsierendes Leben, immer neue Abenteuer und jede Menge Action – in der Stadt lässt sich so viel entdecken und ausprobieren. Wer möchte da schon ausgebremst werden? Ein perfekter Begleiter im urbanen Alltag ist der neue Opel Corsa. Hier erklären wir, was das Modell zum optimalen Fortbewegungsmittel für Stadt-Liebhaber macht.

Außerdem: unsere Playlist mit den besten Songs zum Autofahren, die entspanntes Cruisen in der City noch schöner machen.

Jetzt den neuen Opel Corsa entdecken

Individuelles Design: Mit Stil durch die Stadt

Selbstbewusst auftreten und Stil verkörpern – gerade in Großstädten wie Berlin und Hamburg wird Individualität offen gelebt und zelebriert. Aber nicht nur beim Outfit kann man sich selbst treu bleiben: Auch das eigene Fortbewegungsmittel kann einen zeitgemäßen Look verpasst bekommen.

Der neue Opel Corsa lässt sich dank vieler Individualisierungsmöglichkeiten ganz an den persönlichen Geschmack anpassen. Die sportliche GS Line bietet Front- und Heckschürzen mit besonders selbstbewusstem Design. Auf Wunsch gibt es farbige Außenspiegelblenden, Grillspangen, BiColor-Felgendesign und Radspeichenclips sowie ein farbiger Schaltknauf und Dekorleisten* für den Innenraum, die das Auto zu einem einzigartigen Hingucker machen. Die eigene Lieblingslackierung kann außerdem mit einem Dach in Schwarz oder Weiß kombiniert werden*. Optional kann aber auch ein Panorama-Glasdach für mehr Helligkeit im Innenraum sorgen. Den eigenen Vorstellungen vom Lieblingsauto sind daher mit dem Opel Corsa fast keine Grenzen mehr gesetzt.

Smarte Features: Ein innovativer Begleiter mit cleveren Details

Mit einem urbanen Lifestyle verbinden wir auch Fortschritt und nützliche Innovationen, die unseren Alltag bereichern. Ein Auto für das neue Jahrzehnt sollte also nicht nur optisch überzeugen, sondern auch mit smarten Features aufwarten können. Auch hier überzeugt der neue Opel Corsa auf ganzer Linie: Serienmäßig verbaute Assistenzsysteme wie Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Geschwindigkeitsregler und ‑begrenzer, Spurhalte-Assistent und Verkehrsschild-Erkennung helfen dabei, die kleineren und größeren Herausforderungen im Stadtverkehr mühelos zu meistern. Ein sensorgesteuerter Flankenschutz* kann bei geringer Geschwindigkeit vor Hindernissen warnen – ärgerliche Kratzer und Dellen beim Rangieren in engen Durchfahrten gehören so der Vergangenheit an. Und auch Radfahrer sind dank des neuen Opel Corsa sicherer unterwegs, da ein Warnsystem meldet, wenn sie sich im toten Winkel befinden*.

Zusätzliches Highlight: das adaptive Matrix-Licht*, das Opel zum ersten Mal auch im Mainstream-Kleinwagensegment zur Verfügung stellt. Hierbei wird das Licht automatisch der jeweiligen Verkehrssituation und Umgebung angepasst, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Mehr Komfort: Bequemer unterwegs sein

Auch wenn wir die Öffis zu schätzen wissen: U-Bahn und Bus zu fahren kann auch richtig nerven. Zu kalte oder zu warme Abteile, keine freien Plätze und außerdem immer die Frage: Wohin mit Gepäck? Mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein, ist daher nach wie vor die komfortabelste Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen. Der Opel Corsa bietet Reisenden nicht nur eine dreistufige Sitzheizung und ein beheizbares Lenkrad aus Leder* – der Fahrersitz ist auch mit einer Massagefunktion* ausgestattet. Koffer und Einkäufe finden in dem überaus geräumigen Laderaum ihren Platz, sodass man auf nichts mehr verzichten muss.

Gute Fahrdynamik: Zügige und effiziente Städte-Trips mit dem Opel Corsa

Zum urbanen Lifestyle gehört auch, effizient und schnell voranzukommen, um Straßen, Hotspots und die neuesten Geheimtipps zu entdecken. Im Sportmodus ist der Opel Corsa perfekt für flotte Städte-Trips – mit der noch direkteren Lenkung und dem deutlich sensibleren Gaspedal ist der wendige Begleiter optimal, um sich durch den Verkehr zu navigieren. Und selbst Stop-and-Go wird mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe* zur komfortablen Nebensächlichkeit. Darüber hinaus lässt sich durch das clevere Schalten auch deutlich effizienter fahren. Die besondere Leichtbauweise sowie der geringere Verbrauch machen den Opel Corsa zu einem besonders sparsamen Fortbewegungsmittel im Alltag.

Mühelos ans Ziel kommen

Im Großstadtdschungel nicht den Überblick verlieren – gar nicht so einfach. Mit dem Multimedia Navi Pro mit 10-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay* kommt man garantiert schnell und ohne Umwege ans Ziel. Es lässt sich intuitiv bedienen und bietet mit dem neuen Service „Opel Connect“ zudem die Möglichkeit, sich in der Live-Navigation Echtzeit-Verkehrsinformationen und aktuelle Benzinpreise anzeigen zu lassen. Auch die Pannenhilfe oder der Notruf kann darüber direkt kontaktiert werden.

Geniale Konnektivität: Goodbye, Kabelsalat!

Auch Smartphones haben im neuen Opel Corsa ihren Platz: Das Handy kann kabellos auf der Ablage der Mittelkonsole geladen werden*, sodass es immer einsatzbereit ist, wenn es gebraucht wird. Darüber hinaus unterstützt der urbane Begleiter Apple CarPlay, Android Auto sowie Bluetooth-Audio-Streaming. Die passende Musik für den nächsten Städte-Trip ist somit nur einen Klick entfernt.

Für noch mehr Fahrspaß im Opel Corsa: Unsere Playlist für die nächste Autofahrt

Arcade Fire – Keep The Car Running

KOLARS – One More Thrill

Faces – Ooh La La

Cheap Trick – Surrender

Prince – Little Red Corvette

Fleetwood Mac –Go Your Own Way

The Beatles – Drive My Car

Bruce Springsteen – Born To Run

Sheer Mag – Need To Feel Your Love

Phosphorescent – Ride on/Right on

Incubus – Drive

Johnny Cash – I’ve Been Everywhere

Elvis Presley – Riding The Rainbow

Kavinsky – Nightcall

Kendrick Lamar – HUMBLE.

New Order – Bizarre Love Triangle

Lou Reed – Walk On the Wild Side

Bob Dylan – Hurricane

Dire Straits –Sultans Of Swing

* Optional