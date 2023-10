50 Cent live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist, Zeiten und Support

Der Rapper tritt am Samstag, 14. Oktober, in der Berliner Mercedes-Benz Arena auf. Hier alle Infos.

Mit Hits wie „In Da Club“ und „P.I.M.P.“ schlug 50 Cents 2003er Debütalbum GET RICH OR DIE TRYIN‘ direkt ein. Anlässlich des 20. Jubiläums der Platte reist der Rapper auf seiner „The Final Lap Tour“ durch die Welt und macht am 14. Oktober Halt in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Was die 17.000 Zuschauer:innen von dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Curtis James Jackson III heißt, erwarten können, erfahrt ihr hier.

Tickets

Die Tickets für das Konzert sind, bis auf die sogenannten „Premium Seats“ der Mercedes-Benz Arena, ausverkauft. Diese besonderen Sitzplätze erhaltet ihr ab einem Verkaufspreis von etwa 150 Euro über Eventim.

Anfahrt

Die Mercedes -Benz Arena ist problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten sowohl die U-Bahn-Linien U1 und U3, als auch die S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9 und S75. Mit den Busverbindungen 300, 347 und N1 (Nachtbus) und den Trams M10 und M13 ist die Station ebenfalls zu erreichen. Von der Warschauer Straße bis zur Konzert-Location führt ein fünfminütiger Fußweg über eine Fußgängerbrücke.

Autofahrer:innen sollten für die Anfahrt genügend Zeit einplanen. Die genaue Adresse der Arena lautet: Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Vom Norden kommend folgt man der A10 und wechselt dann auf die A114 Richtung Berlin-Zentrum/Berlin-Pankow. Kommt man vom Süden, wechselt man von der A10 auf die A115 Richtung Berlin-Tegel Flughafen/Berlin-Zentrum und folgt dann der A100. Innerstädtisch folgt man in beiden Fällen am besten der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Mercedes Platz. Ein Parkhaus befindet sich auf der westlichen Seite der Konzerthalle in der Helen-Ernst-Straße. Der Veranstaltungstarif kostet pauschal zwölf Euro.

Support

Special Guest für die europäischen Shows wird Busta Rhymes sein. Der US-amerikanische Rapper und Schauspieler schaffte 1996 mit seinem Debüt-Album THE COMING den internationalen Durchbruch. Seither arbeitet er mit Größen wie The Notorious B.I.G., Jay-Z und Mary J Blige zusammen. Zuletzt veröffentlichte die HipHop-Legende die neue Single „Luxury Life“ in Zusammenarbeit mit der Rapperin Coi Leray.

Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass außerdem Jeremih mit dabei sein wird. Der R&B-Sänger wurde vor allem durch Songs wie „oui“ und „Birthday Sex“ bekannt. 2010 arbeitete der Künstler bereits mit 50 Cent für die Single „Down On Me“ zusammen.

Zeiten

Gegen 19.30 Uhr soll es mit dem ersten Support-Act losgehen und gegen 21 Uhr ist mit dem Auftritt von 50 Cent zu rechnen.

Setlist

Die Setlist kann von Stadt zu Stadt natürlich abweichen, doch diese Tracks performte der Rapper auf seinen bisherigen Shows am häufigsten: