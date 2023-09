Der Track ist eine Zusammenarbeit mit Coi Leray und erscheint am 8. September – hier gibt's mehr Infos.

Überraschend hat Busta Rhymes auf seinem Instagram-Kanal eine neue Single mit dem Namen „Luxury Life“ angekündigt. Der Track ist eine Zusammenarbeit mit der Rapperin Coi Leray. Ein erster Ausschnitt aus dem Song mitsamt Musikvideo gibt es auch schon auf seinem Social-Account zu sehen. Der gesamte Track wird dann am Freitag herauskommen.

In dem Video-Snippet ist Busta Rhymes gemeinsam mit Coi Leray zu sehen, die anscheinend für den Clip zusammen einen Raub durchziehen. In der Caption teasert der Rapper, Produzent und Songwriter die Single mitsamt Video euphorisch an und titelt schon mal selbst, dass es sich bei dem Stück um einen „Banger“ handeln wird.

1996 veröffentlichte Busta Rhymes sein Debüt Solo-Album THE COMING und schaffte damit seinen internationalen Durchbruch. Seither arbeitete er mit Größen wie The Notorious B.I.G., Jay-Z und Mary J Blige zusammen. Zuletzt veröffentlichte der Grammy-nominierte Rapper 2021 eine Deluxe-Version von THE COMING, um das 25-jährige Jubiläum seines Erstlings gebührend zu zelebrieren.