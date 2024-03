King Combs und Justin Dior Combs: Das sind die Söhne von P. Diddy

King Combs und Justin Dior Combs sind zwei von den sieben Kindern des Rappers. Erfahrt hier mehr über sie.

Am Montag (25.03.2024) hat sich im Haus von Sean Combs, alias P. Diddy, eine Razzia ereignet. Grund dafür waren die Menschenhandelsvorwürfe gegen den Rapper. Neben mehreren Kisten Beweismaterialien wurden auch seine beiden Söhne abgeführt. Warum sie festgenommen wurden, ist noch unklar. Doch wer sind eigentlich King Combs und Justin Dior Combs?

Alles, was wir über die Söhne von Diddy wissen

King und Justin Dior Combs sind zwei von Sean Combs sieben Kindern. Der Rapper hat mit vier unterschiedlichen Frauen Nachwuchs in die Welt gesetzt. Der jüngste Familienzuwachs des 54-Jähriges wurde im Dezember 2022 geboren – seine Tochter Love Sean Combs.

Mehr zu King Combs

King Combs, mit bürgerlichem Namen Christian Combs, ist wie sein Vater ebenfalls Musiker. Nach der High School veröffentlichte er 2019 seine erste EP CYNCERELY, C3. Im selben Jahr brachte er ebenfalls einen Song mit seinem Bruder Quincy Combs heraus.

Sein Vater soll zwischenzeitlich besorgt über die Karrierewahl seines Sohnes gewesen sein. King erzählte „People“: „Es gab Zeiten, in denen mein Vater mich fragte: ‚Was ist dein Plan B? Bist du sicher, dass du das tun willst?‘ und ich sagte: ‚Es gibt keinen Plan B.‘“

Erste Chart-Erfolge hatte der 25-Jährige bereits mit seinem Song „Can’t Stop Won’t Stop“ zusammen mit dem Rapper Kodak Black. Der Song schaffte es auf Platz eins der „Billboard’s Mainstream R&B Hip-Hop Airplay“-Charts.

Mehr zu Justin Combs

Justin Combs ist der zweitälteste Sohn Diddys. Der 29-Jährige startete 2008 seine eigene Karriere als Star der MTV-Show „My Super Sweet 16“ – sein Vater war auch in dem Reality-Format zu sehen.

2016 beendete er sein Soziologie-Studium an der University of California in Los Angeles. Nach seinem Bachelor-Abschluss hat sich Justin als Schauspieler versucht. In der Drama-Serie „Power Book II: Ghost“ übernahm er die Rolle des King.

Anfang Juni 2023 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt und verurteilt. Die Polizei wurde auf ihn aufmerksam, da er über eine rote Ampel fuhr und dokumentierte 0,8 Promille im Blut. Mit einem Aufklärungs- und Beratungsprogramm für Ersttäter in Bezug auf Alkohol und andere Drogen konnte er sich einer Haftstrafe entziehen.

Das sind die Vorwürfe gegen P. Diddy

Bei den Vorwürfen gegen Diddy soll es um „sex trafficking“ gehen, also Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. So soll P. Diddy, bürgerlich Sean Combs, junge Frauen unter Drogen gesetzt haben. Das Verfahren sowie zugehörige Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft laufen bereits, genauere Stellungnahmen gibt es von den zuständigen Behörden jedoch noch nicht. Auch der Rapper äußerte sich noch nicht zu den Untersuchungen. Inwiefern seine Söhne in den Fall verwickelt sein können, ist unklar.