Troye Sivan gibt 2024 fünf Konzerte in Deutschland

Im Juni wird Troye Sivan in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf live zu sehen sein.

Mit dem zweifach Grammy-nominierten Song „Rush“ hat Troye Sivan einen Sommerhit für 2023 gelandet. Jetzt verkündet der in Südafrika geborene und in Australien aufgewachsene Popstar auf Instagram, dass er 2024 auf Tour gehen wird. Die zum Album SOMETHING TO GIVE EACH OTHER dazugehörige Tour wird auch für fünf Termine in Deutschland Halt machen.

Mit seinen 28 Jahren hat er schon Meilensteine wie 22 Milliarden Streams und zehn Millionen verkaufte Alben weltweit erreicht. Außerdem ist Troye Sivan nicht nur als Sänger und Songwriter tätig, sondern hat sich auch als Schauspieler in der Serie „The Idol“ oder auch im Film „X-Men Origins: Wolverine“ einen Namen gemacht. Zudem war er bereits als Model in Kampagnen für u.a. Cartier, YSL-Beauty und Calvin Klein zu sehen.

Aktuell ist der Fokus aber ganz klar auf die Musik gesetzt. Sivans drittes Studioalbum, SOMETHING TO GIVE EACH OTHER, ist am 13. Oktober 2023 erschienen und mit insgesamt 17 Städte-Stopps tourt der Künstler nun durch Europa, um dort die Songs der aktuellen Platte live vorzustellen. Im Juni 2024 wird er dann auf deutschen Bühnen in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf auftreten.

Troye Sivan – Live-Termine für 2024 im Überblick

11.06.2024 Berlin, Velodrom

12.06.2024 Hamburg, Sporthalle

14.06.2024 München, Zenith

17.06.2024 Frankfurt, Jahrhunderthalle

18.06.2024 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

Tickets

Der Vorverkauf startet am 06. Dezember 2023 im Presale. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist dann am 08. Dezember 2023, ab 9 Uhr. Tickets und weitere Infos gibt es hier.