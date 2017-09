Grausam: Das sind laut YouTube die 25 Sommerhits des Jahres 2017

YouTube hat die Sommerhits des Jahres 2017 ermittelt. Und zwar – so gehört sich das bei YouTube – nach Aufrufzahlen. Wenig überraschend ist „Despacito“ auf dem Spitzenplatz der Liste. Danach kommt „Game of Thrones“-Ausnahmedarsteller Ed Sheeran mit „Shape of You“. In der Liste sind aber auch einige Überraschungen. Shakira ist gleich doppelt vertreten und Enrique Iglesias hat in diesem Sommer 700 Millionen Klicks gesammelt.

Hier findet Ihr die gesamte Liste der YouTube-Sommerhits 2017:

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran – Shape of You

3. Maluma – Felices los 4

4. J. Balvin, Willy William – Mi Gente

5. Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul, Anne-Marie

6. Jason Derulo – Swalla ft. Nicki Minaj, Ty Dolla $ign

7. Shakira – Chantaje ft. Maluma

8. Chris Jeday – Ahora Dice ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

9. Wisin – Escápate Conmigo ft. Ozuna

10. DJ Khaled – I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

11. Bruno Mars – That’s What I Like

12. Enrique Iglesias – Súbeme La Radio ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

13. DJ Khaled – Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

14. Charlie Puth – Attention

15. BLACKPINK – As If It’s Your Last

16. CNCO – Reggaetón Lento

17. J Balvin – Si Tu Novio Te Deja Sola ft. Bad Bunny

18. Nicky Jam – El Amante

19. The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This

20. Danny Ocean – Me Rehúso

21. Daddy Yankee – La Rompe Corazones ft. Ozuna

22. Major Lazer – Sua Cara ft. Anitta, Pabllo Vittar

23. Ozuna – Tu Foto

24.Shakira – Me Enamoré

25. French Montana – Unforgettable ft. Swae Lee