Arctic Monkeys covern „Is This It“ von den Strokes

„I just wanted to be one of The Strokes“: Mit dieser Zeile beginnt das aktuelle Album der Arctic Monkeys, TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO. Denn auch Alex Turner gehörte in den 00er-Jahren zu den Fans der Strokes, was die Monkeys im Laufe ihrer Karriere bereits mit Covern von „Take It Or Leave It“ und „Reptilia“ bewiesen.

Auch interessant Arctic Monkeys: Wir haben ihre Alben nach Großartigkeit sortiert Bei ihrem Konzert am 24. Juli im Forest Hills Stadium in Queens, New York coverten sie „Is This It“ vom gleichnamigen Debüt der Strokes. In einem Interview mit dem NME erzählte Alex Turner, dass die Band um Julian Casablancas ihn durchaus beim eigenen Songwriting beeinflusst hätte – er aber bewusst versucht hätte, nicht so zu klingen wie die Strokes. Selbst bei der Cover-Version von „Is This It“ gelingt ihm das erstaunlich gut. Hört hier rein:

Am Tag zuvor waren die Arctic Monkeys in der „Late Show“ von Stephen Colbert aufgetreten und hatten sowohl den Song „The Ultracheese“ als auch Alex Turners neue Frisur präsentiert. Oh, und ein neues Video zum Titelsong ihres Albums.