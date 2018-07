Hunter S. Thompson lässt grüßen – im neuen Arctic-Monkeys-Video zu „Tranquility Base Hotel & Casino“

Im Vorfeld ihres neuen Albums ließen die Arctic Monkeys keine einzige Studioaufnahme eines neuen Songs hören; lediglich live stellten sie ihr neues Material vor. Als TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO erschienen war, gab es keine Gründe zur Geheimhaltung mehr – und ihre erste neue Single „Four Out Of Five“ verdiente es ohnehin, gehört und samt Video gesehen zu werden. Der Clip zu „Four Out Of Five“ wurde von Ben Chappell und Aaron Brown, teilweise in Deutschland, gedreht und gleicht einer Art Barock-Sci-Fi. Hauptdarsteller ist Arctic-Monkeys-Sänger Alex Turner, der in zwei verschiedenen Versionen von sich selbst zu sehen ist.

Ebenda knüpft das Video zur neuen Single „Tranquility Base Hotel & Casino" nun an: Der ebenfalls von Chappell und Brown gedrehte Clip ist noch surealer als sein Vorgänger. Man sieht darin Alex Turner, wie er in bester Hunter-S.-Thompson-Manier durch Las Vegas und die Wüste cruist und, nun ja, Dinge erlebt:

