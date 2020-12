Arlo Parks: Seht ihr Musikvideo zu „Caroline“ hier im Stream

Mit ihrer neuen Single „Caroline“ beweist die Londonerin erneut, dass moderne Soul-Popmusik eingängig und hoch emotional zugleich klingen kann. Nachdem Arlo Parks bereits ein Lyric-Video zur Single veröffentlicht hatte, gibt es nun auch einen offiziellen Clip.

„Caroline“ bietet einen tiefen Einblick in die gefühlvolle Welt von Parks. „Es ist wie eine Übung darin, Menschen zu beobachten. Darin zu sehen, wie sich Situationen entfalten, ohne den Kontext zu kennen“, erzählt die Songwriterin in der Pressemitteilung. Genau das zeigt die 20 Jahre junge Engländerin auch im Video zum Song – zwei innig Liebende mit Blessuren auf den Körpern.

Seht hier den Clip zu „Caroline“:

Arlo Parks neuer Song eröffnet einen neuen Raum der Erkundung. Unverblümt zeigt sie, „wie etwas voll an gesunder Passion ist und sich in einem Augenblick auflöst“, wie die Musikerin selbst erklärt. In ihren Stücken befasst sie sich nur allzu gern mit mentaler Gesundheit und queerer Sexualität.

Obwohl Parks ihr Debütalbum COLLAPSED IN SUNBEAMS noch nicht veröffentlicht hat (es erscheint am 29. Januar 2021), steht die Welt bereits Schlange: Michelle Obama, Billie Eilish und Phoebe Bridgers lieben sie und BBC kürte Parks außerdem zum „Artist Of The Year 2020“.