Aus Liebe zu Megan Fox: Machine Gun Kelly trägt ihr Blut in einer Halskette

Der US-amerikanische Rapper Machine Gun Kelly hat seine Liebe gegenüber Megan Fox am diesjährigen Valentinstag auf eine eher ungewöhnliche Weise zum Ausdruck gebracht. Stolz gab der 30-Jährige via Instagram den Besitz einer Halskette preis, in dessen Anhänger angeblich ein Tropfen von Megan Fox’ Blut verewigt worden sei. Davon teilte der Musiker ein Foto und schrieb: „Ich trage dein Blut um meinen Hals.“

Wen dieser Liebesbeweis nun schockiert: Kelly und Fox sind nicht das erste bekannte Paar, das seine Körperflüssigkeiten in Schmuckstücken verewigt. Auch Angelina Jolie und der Schauspieler Billy Bob Thornton machten Anfang der 2000er-Jahre mit dem Tragen von Blut-Halsketten jede Menge Schlagzeilen. In einem Interview mit dem Podcast der „Hollywood Foreign Press Association“ sagte Thornton 2018 allerdings, dass die Herstellung einer solchen Kette ziemlich unspektakulär gewesen sei. So genügte lediglich ein kleiner Pieks für die benötigte minimale Menge an Blut. Aus seiner Sicht hätten die Medien damals maßlos übertrieben und wegen der Ketten zu unrecht vermutet, dass er und Jolie eine total verrückte Ehe gehabt hätten.

Auch Fox teilt ungewöhnlichen Gruß zum Valentinstag

Machine Gun Kelly und Megan Fox lernten sich während der Dreharbeiten zu dem bevorstehenden Thriller „Midnight in the Switchgrass“ kennen. Seit Juli 2020 ist bekannt, dass die beiden ein Paar sind. Auch Megan Fox veröffentlichte am Valentinstag einen Liebesgruß, in welchem sie Machine Gun Kelly mit einer Reihe durchaus fraglicher Adjektive beschrieb. So betitelte sie ihren Gatten nicht nur als „magisch“, „kosmisch“ und „ätherisch“, die 34-Jährige bezeichnete ihn auch als „heimgesucht“, „gefährlich“, „gesetzlos“ und „gefoltert“. Über ihre Zukunft als Paar sagte sie: „Die Reise wird wahrscheinlich gefährlich sein, aber ohne ihn gibt es kein Ziel.“