Machine Gun Kelly und seine Tochter sind bald gemeinsam in einem Film zu sehen

Der Rapper und Schauspieler Machine Gun Kelly kündigte vor kurzem seinen nächsten Film an. Das neue Projekt trägt den Namen „One Way“ und soll neben bekannten Gesichtern wie Kevin Bacon auch die Tochter des Rappers zeigen.

In seinem neuen Film spielt Colson Baker, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heißt, den in kriminelle Machenschaften verwickelten Freddy. Dieser steckt aufgrund der Tatsache, dass er seinen Gangsterboss ausgeraubt hat, in einer überaus brenzlichen Situation. Schwer verwundet flüchtet er in die kalifornische Wüste und sucht Schutz bei seinem Vater, der von Kevin Bacon gespielt wird. Doch Freddy wird hintergangen und hat nun nur noch wenige Möglichkeiten, um zu überleben.

In dem Film spielen unter anderem auch „Euphoria“-Star Riley Storm, Travis Fimmel, Drea de Mateo, Rhys Coiro, Meagan Holder, Thomas Francis Murphy, Luis Da Silva, Jr., Danny und Scotty Bohne an der Seite des „Bloody-Valentine“-Sängers. Worüber MGK sich jedoch vermutlich am meisten gefreut hat, ist die Tatsache, dass er am Filmset zusätzliche Familienzeit bekommen wird. Seine Tochter Casie Baker gibt in „One Way“ nämlich ihr Filmdebüt. Auf Twitter nannte sich der Rapper dabei einen „stolzen Vater“.

my daughter is in this movie with me

and i just saw her name on the press release

ima proud dad

and Storm is so talented

dope cast >> 🎬🍿🖤 pic.twitter.com/fy7lUT9INk

— blonde don (@machinegunkelly) February 9, 2021